التغطية متواصلة|تقرير: مقتل شخص في هجوم بسيارة جنوب لبنان
دعت حماس إلى فتح معبر رفح في الاتجاهين أمام المواطنين، والعمل على بدء الإعمار بشكل عاجل، وخاصة لمنازل المواطنين والبنى التحتية من مشافٍ ومدارس ومؤسسات خدمية".
طالبت حركة حماس في بيان، اليوم الجمعة، الوسطاء في "اتفاق غزة" إلى استكمال دورهم بمتابعة تنفيذ باقي بنود الاتفاق، خاصة المتعلقة بإدخال المساعدات بالكميات المطلوبة، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للمواطنين في القطاع، ودعت إلى متابعة "فتح معبر رفح في الاتجاهين أمام المواطنين، والعمل على بدء الإعمار بشكل عاجل، وخاصة لمنازل المواطنين والبنى التحتية من مشافٍ ومدارس ومؤسسات خدمية".
وقالت حماس إنها "تؤكد ضرورة الشروع الفوري في استكمال تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من مجموعة المستقلين الذين تم التوافق عليهم وطنياً لمباشرة عملها في إدارة قطاع غزة، واستكمال انسحاب القوات الإسرائيلية للمواقع المتفق عليها".
لمتابعة التغطية السابقة انقر هنا
مصدر أوروبي: فرنسا وإيطاليا وإسبانيا مستعدة لنشر عناصر رقابة برفح
الاتحاد الأوروبي يعد لتوسيع مهمة تدريب أجهزة الأمن في الضفة لتشمل غزة
تقرير: استعداد أوروبي لنشر 20 من رجال الدرك الفرنسيين والإيطاليين والأسبان في رفح
مصدر أوروبي: دول عدة بالاتحاد تفضل الاحتفاظ بأدوات الضغط على إسرائيل
الحكومة الإسرائيلية تصوت الأحد الوشيك على تسمية حرب غزة بـ "حرب النهضة" بدل "السيوف الحديدية"
الرئيس الأغسرائيلي يلتقي بمستشفى شيبا، بالناجين من الاختطاف
التقى الرئيس الأغسرائيلي يتسحاق هرتسوغ وزوجته ميخال، اليوم الجمعة، في مستشفى شيبا، بالناجين من الاختطاف، سيغف كالفون، يوسف حاييم أوهانا، إلكانا بوخبوت، مكسيم هاركين، روم بريسلافسكي، والأخوين أرييل وديفيد كونيو. وقد أفرجت حركة حماس عن المختطفين وعادوا إلى إسرائيل بعد 738 يومًا من احتجازهم في غزة.
وتحدث يوسف حاييم أوهانا مع الرئيس، قائلا "لقد رأيناك على الراديو وحتى على التلفزيون، وأنتَ تُلقي خطابًا. بالطبع، كان الموضوع الرئيسي الذي تحدثتَ عنه هو نحن المخطوفين، وكان ذلك مُؤثرًا للغاية. ولكن في إحدى المرات، سمعتُ على الراديو خطابك الذي ألقيتَه عن وحدة الشعب وأهمية عودتنا."
ومن جهته قال عرتسوغ "أنت العامل الذي وحّد الشعب." أخبر الرئيس يوسف أنه في كل حفل زفاف وصلاة ومناسبة، تُرفع الصلوات من أجل المخطوفين، وحتى جنود جيش الدفاع الإسرائيلي الذين خرجوا للقتال كانوا يحملون صور المخطوفين في ستراتهم العسكرية، وأضاف: "من المهم لي أن تعلم أنك في قلوب شعب إسرائيل بأكمله، فأنت بالنسبة لنا بطلٌ عاد إلى وطنه."
لاحقًا، التقى الرئيس بمكسيم هاركين، الذي أطلعه على الرعاية المتفانية التي يتلقاها، وأضاف: "كل ما حدث في البلاد منحنا قوة حقيقية - لقد رأينا كيف يُناضل شعب إسرائيل من أجلنا، وهذا لا يتوقف. الشعب يزداد قوةً ويبذل المزيد والمزيد - وترون كيف ينمو هذا النضال ويقول: "كيف لنا أن ننكسر؟" أدعو الله أن يبقى في شعبنا، ألا يختفي. هذا هو الأهم، وأعتقد أننا نسينا إلى حد ما أصل شعب إسرائيل". وافق الرئيس على كلام مكسيم، وأكد أن هذه رسالة مهمة للمجتمع الإسرائيلي. وأضاف الرئيس: "أنت بطلنا، لقد مررت بهذا الجحيم، وتجاوزت هذه المرحلة، وأنت الآن في طور التعافي. لقد وحّدت الأمة بأكملها - لقد صلى الناس ليلًا ونهارًا من أجلك أن تصل إلى هنا".
وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني تحضيرات مؤتمر إعادة الإعمار
بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى، التحضيرات الجارية لمؤتمر إعادة الإعمار، والتعافي المبكر، والتنمية المقرر عقده في القاهرة خلال النصف الثاني من نوفمبر المقبل. وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن الاتصال شهد تبادلاً للرؤى بين الجانبين بشأن المؤتمر في إطار التنسيق المشترك، حيث تناول الجانبان كافة التفاصيل الخاصة بالأهداف والمخرجات المتوقعة من المؤتمر، ولا سيما ما يتعلق بالتمويل والتعهدات المالية، بالإضافة إلى تقييم وتحديث حجم الدمار في غزة.
رئيس الوزراء البريطاني يهاجم: "معاداة السامية":"لن يُسمح لجماهير مكابي تل أبيب بحضور مباراة ستُقام في الخارج بسبب مخاوف أمنية"،
وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر: "نعلم أن حماس قادرة بسهولة على إطلاق سراح عدد كبير من المختطفين. انتهاكٌ جوهريٌّ للاتفاق" | مدونة مباشرة
وساطات أميركية لتقديم دعم لوجيستي للبحث عن جثث مختطفين إسرائيليين
تُجري حماس حفريات في حي حمد شمال خانيونس بحثًا عن جثث المختطفين الإسرائيليين المفقودين، وتشير زاوية الحفر إلى اكتشاف نفق يمتد تحت المنطقة السكنية.
وزير خارجية ألمانيا: نقف إلى جانب حل الدولتين لتسوية القضية الفلسطينية
وزير خارجية ألمانيا: الكارثة الإنسانية وحجم الدمار في غزة بدأ يبرز شيئا فشيئا
وزير خارجية تركيا: هناك توافق مع ألمانيا على ضروة الوصول لشرق أوسط يسوده الهدوء والسلام
تقرير: مقتل شخص من جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان
تقرير: استهداف سيارة على طريق قلاويه جنوبي لبنان
دبلوماسي أوروبي: نفضل نشر قوات دولية في غزة بتفويض أممي واضح
وساطات أميركية لتقديم دعم لوجيستي للبحث عن جثث مختطفين إسرائيليين
قالت شبكة CNN الأميركية، إن "واشنطن تبذل جهوداً من خلال وسطاء لتوفير دعم استخباراتي ولوجيستي لتحديد مكان الجثث المتبقية، والتي قد تكون مدفونة تحت الأنقاض والحطام في كثير من الحالات، بعد أن سويت مساحات شاسعة من قطاع غزة بالأرض بسبب القصف الإسرائيلي، وتدمير أو تضرر نحو 92% من المساكن في غزة، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة الصادرة الخميس.
وقال مسؤول إسرائيلي لـCNN، إن إسرائيل شاركت معلومات استناداً إلى معلوماتها الاستخباراتية عن مكان بعض جثث المحتجزين المتوفين في غزة.