الرئيس الأغسرائيلي يلتقي بمستشفى شيبا، بالناجين من الاختطاف

التقى الرئيس الأغسرائيلي يتسحاق هرتسوغ وزوجته ميخال، اليوم الجمعة، في مستشفى شيبا، بالناجين من الاختطاف، سيغف كالفون، يوسف حاييم أوهانا، إلكانا بوخبوت، مكسيم هاركين، روم بريسلافسكي، والأخوين أرييل وديفيد كونيو. وقد أفرجت حركة حماس عن المختطفين وعادوا إلى إسرائيل بعد 738 يومًا من احتجازهم في غزة.

وتحدث يوسف حاييم أوهانا مع الرئيس، قائلا "لقد رأيناك على الراديو وحتى على التلفزيون، وأنتَ تُلقي خطابًا. بالطبع، كان الموضوع الرئيسي الذي تحدثتَ عنه هو نحن المخطوفين، وكان ذلك مُؤثرًا للغاية. ولكن في إحدى المرات، سمعتُ على الراديو خطابك الذي ألقيتَه عن وحدة الشعب وأهمية عودتنا."

ومن جهته قال عرتسوغ "أنت العامل الذي وحّد الشعب." أخبر الرئيس يوسف أنه في كل حفل زفاف وصلاة ومناسبة، تُرفع الصلوات من أجل المخطوفين، وحتى جنود جيش الدفاع الإسرائيلي الذين خرجوا للقتال كانوا يحملون صور المخطوفين في ستراتهم العسكرية، وأضاف: "من المهم لي أن تعلم أنك في قلوب شعب إسرائيل بأكمله، فأنت بالنسبة لنا بطلٌ عاد إلى وطنه."

لاحقًا، التقى الرئيس بمكسيم هاركين، الذي أطلعه على الرعاية المتفانية التي يتلقاها، وأضاف: "كل ما حدث في البلاد منحنا قوة حقيقية - لقد رأينا كيف يُناضل شعب إسرائيل من أجلنا، وهذا لا يتوقف. الشعب يزداد قوةً ويبذل المزيد والمزيد - وترون كيف ينمو هذا النضال ويقول: "كيف لنا أن ننكسر؟" أدعو الله أن يبقى في شعبنا، ألا يختفي. هذا هو الأهم، وأعتقد أننا نسينا إلى حد ما أصل شعب إسرائيل". وافق الرئيس على كلام مكسيم، وأكد أن هذه رسالة مهمة للمجتمع الإسرائيلي. وأضاف الرئيس: "أنت بطلنا، لقد مررت بهذا الجحيم، وتجاوزت هذه المرحلة، وأنت الآن في طور التعافي. لقد وحّدت الأمة بأكملها - لقد صلى الناس ليلًا ونهارًا من أجلك أن تصل إلى هنا".