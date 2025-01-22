هل ستدير السلطة الفلسطينية معبر رفح؟

صرح مصدر عربي لصحيفة "الشرق الأوسط" عن لقاءات الاثنين والثلاثاء في مصر بين رؤساء الشاباك والموساد مع رئيس جهاز الاستخبارات المصرية.

وقال إن مصر وإسرائيل اتفقوا على أن يتم إدارة معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية تحت إشراف أممي ودولي، الا أنه لم يحدد متى سيحدث ذلك.

وبخصوص محور فيلادلفيا يوجد هناك "خلاف" وفقا للمصدر، والذي قال إن :"الخلافات فنية ولوجستية وسيتم حلها، لأن إسرائيل اقترحت تنفيذ انسحابات جزئية. لكن مصر لم تقبل الفكرة وأصرت على انسحاب كامل".

ولفت المصدر الذي تحدث مع الصحيفة أن اجتماع رئيسي الموساد والشاباك مع مدير المخابرات المصرية شهد حديثاً حول "إمكانية تعديل اتفاقية المعابر في مرحلة لاحقة، وأن ما يتم الاتفاق عليه بشأن تنفيذ وقف إطلاق النار حالياً هو أمر مؤقت يخص هذه المرحلة فقط".

في حين أفادت مصادر إعلامية عربية أخرى عن موافقة إسرائيلية لإدخال معدات هندسية وغرف متنقلة الى معبر رفح، في حين تنشر السلطات في غزة رابط للسكان لحجر مكان بالدور عند المنازل المتنقلة.

وفي الخلفية تصريحات من جانب الجهاد الإسلامي وحماس "نحن لا نعارض إدارة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة".