"يجب الذهاب إلى انتخابات": عضو كنيست من الائتلاف ضد الكابينت

وجه عضو الكنيست تسفي سوكوت صباح اليوم (الأحد) انتقادات للحكومة، وكتب في تغريدة على X أنه برأيه يجب التوجه إلى انتخابات: "إذا عدنا إلى 06.10.23 وقررنا التنازل عن أهداف الحرب فهذا خطر وجودي على دولة إسرائيل. إذا كان هذا هو الوضع، برأيي المتواضع يجب التوجه إلى انتخابات".

كما هاجم أيضًا رئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش بشدة الليلة الماضية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في ضوء نص قرار الكابينيت لمواصلة القتال في القطاع واحتلال مدينة غزة. وقال: "فقدت الثقة بأن رئيس الحكومة يستطيع ويريد أن يقود إلى حسم في غزة، ليس هكذا يُحقق النصر". وجاءت أقواله على خلفية نص قرار الكابينيت لمواصلة القتال في القطاع واحتلال مدينة غزة".

في 22 شهرًا من الحرب دفعنا أثمانًا باهظة، لكننا وصلنا بفضل الله إلى إنجازات عظيمة في جميع جبهات القتال"، قال سموتريتش في مستهل كلمته، "حزب الله، سوريا، إيران وأعداء آخرون الذين هددونا لسنوات وخططوا لهجوم هائل، هُزموا. في غزة، ألحقنا الأذى الشديد بحماس وقضينا على معظم قياداته وجزء مهم من بُنيته التحتية الإرهابية. لكن المهمة لم تنتهِ بعد، وأهداف الحرب لم تتحقق بالكامل بعد".