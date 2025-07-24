مصدر مطلع لـi24NEWS: "ديرمر موجود في باريس حيث سيلتقي وزير الخارجية السوري" | تحديثات
أكدت حماس تقديمها ردها في إطار المفاوضات. • تقرير سعودي: "الرد إيجابي". • مصدر سياسي: "لم يُحدد موعد لقاء ديرمر-فيتكوف، ولن يُعقد إلا إذا كانت الفجوات ضئيلة"• جميع التحديثات
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اليوم 657 من الحرب: أكدت حماس الليلة (بين الأربعاء والخميس) أنها قدمت ردًا للوسطاء. أفاد التقرير السعودي أن الرد كان إيجابيًا. بعد دقائق، أشارت إسرائيل إلى أن "رد حماس أفضل بالفعل من الرد السابق، لكن الفجوات لا تزال قائمة، بعضها ليس صغيرًا". وأفادت التقارير أمس أن الوسطاء ردوا بغضب على الرد الذي قدمته حماس، وطالبوا بتقديم رد مختلف، معتبرين أنه "غير مقبول" لديهم.
قناة الغد المصرية: رد حماس على الوسطاء أمس تضمن مطالب بتعديلات كثيرة - فيما يتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وتغيير في مطالب الإفراج عن 200 سجين محكومين بالسجن المؤبد و2000 سجين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر، وكذلك تغييرات فيما يتعلق بإدخال المساعدات وصيغة بند الضمانات
متحدث باسم الاتحاد الاوروبي: "بذلت إسرائيل بعض الجهود في غزة، لكن الوضع لا يزال صعبًا. جميع الخيارات لا تزال مطروحة إذا لم تلبِّ التوقعات"
تقرير في لبنان: "طائرة مسيرة إسرائيلية نفذت هجوماً باتجاه جنوب البلاد، واندلع حريق في مكان الحادث"
من المتوقع أن يلتقي الوزير رون ديرمر في باريس مع وزير الخارجية السوري
أفاد مصدر مطلع لـ i24NEWS أن الوزير رون ديرمر موجود في باريس لعقد اجتماعات تمهيدية للمحادثات الأوروبية مع إيران بشأن برنامجها النووي. ديرمر موجود قريبا في باريس تحسبًا لأي تطورات في قضية الرهائن، وسيسافر للقاء ستيف ويتكوف (أميحاي شتاين).
تقارير من سوريا: قتلى وجرحى في انفجار مستودع ذخيرة بريف مدينة إدلب
https://x.com/i/web/status/1948318626861195293
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بشارة بحبج ، الوسيط بين الولايات المتحدة وحماس: «كان رد حماس بشأن إعادة انتشار القوات وتبادل الأسرى واقعيًا وإيجابيًا. على إسرائيل الآن الدخول في مفاوضات جادة وسريعة للتوصل إلى وقف إطلاق نار. الجميع ينتظر الفرج، فقد عانى سكان غزة كثيرًا من القتل والدمار والجوع»
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: رصد الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية إطلاق صاروخ من منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، باتجاه منطقة مراكز توزيع المساعدات في رفح. سقط الصاروخ على بُعد حوالي 250 مترًا من مركز توزيع المساعدات بالقرب من محور موراج في منطقة رفح. ورغم الإطلاق، فُتح مركز التوزيع في منطقة موراج اليوم (الخميس)، ووُزّعت عشرات الآلاف من الطرود الغذائية الأسبوعية على العائلات .
الجيش الإسرائيلي افتتح منشأة متقدمة متنقلة لفرز ومعالجة الجرحى في سوريا
مسؤول سياسي: "في هذه المرحلة، ليس من المقرر عقد اجتماع بين الوزير رون ديرمر ومبعوث ترامب فيتكوف، وسيُعقد عند الحاجة". وأضاف المصدر في إسرائيل: "لن يُعقد هذا الاجتماع إلا إذا كانت الخلافات ضئيلة". وأضاف مصدر سياسي أيضًا: "في الوقت الحالي، ليس من الممكن الجزم بما إذا كان الوضع قد تحسن بالفعل ويسمح بالتقدم أم لا. ستُعقد مشاورات في الساعات القادمة".
مكتب نتنياهو: "الوسطاء سلموا رد حماس لفريق التفاوض الإسرائيلي وهو قيد الدراسة في هذه الأثناء"
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أصيب جندي مدرع من الكتيبة 71، وحدة "باراك" (188)، بجروح خطيرة أمس في معركة جنوب قطاع غزة. نُقل الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأُبلغت عائلته.
ورداً على ذلك، أشارت إسرائيل إلى أن "رد حماس أفضل بالفعل من الرد السابق، لكن الفجوات لا تزال قائمة، وبعضها ليس صغيراً"
ذكرت قناة الحدث السعودية، نقلاً عن مصادر فلسطينية، أن "رد حماس جاء متضمناً تصحيحات للخرائط وفقرات المساعدات". كما أفادت أن "الرد المُحدّث جاء بناءً على طلب الوسطاء، الذين رفضوا رد الحركة الأول وطالبوا بتصحيحه، ويتضمن تغييراً في الخريطة، بما في ذلك انسحاب إسرائيلي لمسافة 1200 متر من محور فيلادلفيا". كما أفادت وسائل إعلام سعودية أنه يتضمن أيضاً "تعديلات تتعلق بالمساعدات، بحيث يُحوّل جزء منها إلى الأمم المتحدة وجزء آخر إلى صندوق غزة".
بعد تأكيد حماس ردها على الوسطاء: تقرير سعودي - "الجواب إيجابي"
مفاوضات للتوصل إلى اتفاق: حماس تؤكد - "قدمنا ردنا للوسطاء". وكانت تقارير سابقة قد أفادت بتقديمها مقترحًا منقحًا بعد أن أثار ردها السابق غضب الوسطاء