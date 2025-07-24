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اليوم 657 من الحرب: أكدت حماس الليلة (بين الأربعاء والخميس) أنها قدمت ردًا للوسطاء. أفاد التقرير السعودي أن الرد كان إيجابيًا. بعد دقائق، أشارت إسرائيل إلى أن "رد حماس أفضل بالفعل من الرد السابق، لكن الفجوات لا تزال قائمة، بعضها ليس صغيرًا". وأفادت التقارير أمس أن الوسطاء ردوا بغضب على الرد الذي قدمته حماس، وطالبوا بتقديم رد مختلف، معتبرين أنه "غير مقبول" لديهم.