مسؤول إسرائيلي بهجوم غير عادي على هغاري :"يتجاهل أهداف الحرب"

أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد دانييل هغاري، بيانا مساء اليوم (الأحد) بعد الهجوم الاستباقي الذي شنه الجيش الإسرائيلي هذا الصباح، وبعد الهجمات العنيفة التي شنها حزب الله باتجاه البلدات الشمالية، وفي أعقاب البيان تعرض هغاري الى هجوم غير عادي من قبل مسؤول سياسي إسرائيلي انتقد تصريح هغاري عن "الالتزام بهدف واحد ومركزي للحرب - عودة المختطفين"، بشدة.

وقال في بيانه مساء اليوم: "تابعنا حزب الله لعدة أسابيع بمجرد ان اكتشفنا - هاجمنا. هاجمت حوالي 100 مقاتلة تابعة للقوات الجوية وعطلت هجوم حزب الله. ومن بين الأهداف التي تعرضت للهجوم، كان 90 بالمائة من الأهداف كانت صواريخ قصيرة المدى باتجاه الشمال، والتي اعترضت أنظمة الدفاع معظمها، وعلى عكس ادعاءات حزب الله – لم تكن هناك هجمات على قواعد الجيش الإسرائيلي. مازلنا في أيام خاصة، بجاهزية عالية في كافة الساحات. أسمع شائعات عن المفاوضات، ومازلنا ملتزمون بهدف واحد ومركزي للحرب وهو عودة المختطفين".

وبحسب المسؤول السياسي فإن "اختيار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن يذكر في بيانه مساء اليوم هدفاً حربياً واحداً فقط - مع تجاهل بقية الأهداف الحربية - يتناقض تماماً مع تعريفات وتوجيهات المستوى السياسي". أهداف الحرب كانت ولا تزال: عودة المختطفين، وتدمير القدرات العسكرية والحكومية لحماس، والتعهد بأن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل، والعودة الآمنة لسكان شمال إسرائيل. منازلهم."

وقال هغاري في بيان له هذا الصباح: "حزب الله يطلق الصواريخ والطائرات بدون طيار على الأراضي الإسرائيلية، ونحن نعمل على حماية سماء البلاد والهجوم على أي مكان في لبنان - عندما قلنا إننا سنفعل كل ما هو ضروري - فقد قصدنا ذلك". وشدد على أن "قيادة الجبهة الداخلية قامت بتحديث التعليمات للجمهور الإسرائيلي".