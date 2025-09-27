سفير إسرائيلي سابق: "اذا طلب ترامب ذلك فلن يجرؤ نتنياهو رفض طلبه بوقف الحرب"

جاء تصريح الديبلوماسي الأسبق بعد إعلان الولايات المتحدة عن مبادرة أمام الزعماء العرب لوقف الحرب في غزة

الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في لقائهما الثاني في البيت الأبيض - أرشيف
الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في لقائهما الثاني في البيت الأبيض - أرشيفAvi Ohayon/GPO

على خلفية الخطة الأمريكية لوقف الحرب في غزة واجتماع ترامب مع الزعماء العرب في نيويورك والتساؤلات إن كان نتنياهو سيوافق عليها، صرح السفير الإسرائيلي الأسبق آفي بارنر إنه :"إذا طلب ترامب ذلك، فلن يجرؤ نتنياهو رفض طلبه بوقف الحرب". لمشاهدة مداخلته كاملة.

جاء تصريح الديبلوماسي الأسبق خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمه أدهم حبيب الله :" أعرف نتنياهو لسنوات طويلة وأنا أعرف أنه لن يرفض مقترح ترامب، لست متأكدا بأنه سيقبل المقترح .. لكن نتنياهو يعرف الرئيس ترامب ويعرف أنه لا يمكن التلاعب مع ترامب وأنه لا يمكن أن نقول لا لترامب، سيقول له نعم ، وربما يقول نعم ولكن، يوجد 21 بند في المقترح ، ربما يقول انه يقبل 18 بندا ويرفض ثلاثة.. لن يكون فيه وضع في البيت الأبيض يقول فيه نتنياهو لا لترامب..في أقصاها سيقول له نعم ولكن".

