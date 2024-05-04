تقدم ملحوظ في مفاوضات وقف إطلاق النار: حماس تخفف شروطها وموافقة مبدئية على إطلاق سراح البرغوثي إلى غزة

في تطور مهم ضمن المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس، أفادت تقارير من مصادر متعددة بأن حماس وافقت على تخفيف بعض شروطها المتعلقة بوقف إطلاق النار. وفقًا للمعلومات المتوفرة، وافقت حماس على الدخول في مرحلة أولى من الهدنة تستمر 40 يومًا، يُفرج خلالها عن 33 من الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح 20 فلسطينياً لكل رهينة مفرج عنها.

في سياق متصل، نقلت قناة الشرق السعودية أن إسرائيل لا تعارض إطلاق سراح مروان البرغوثي، القيادي البارز في حركة فتح، بشرط أن يتم نقله إلى غزة بدلاً من الضفة الغربية. ويُتوقع أن تطلب حماس رسميًا إطلاق سراح البرغوثي في المرحلة الأولى من الصفقة.

من جهتها، أوضحت القناة المصرية أن حماس تخلت عن مطالبتها بالحصول على ضمانات من الوسطاء لوقف دائم لإطلاق النار في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، وهي خطوة قد تسهل التوصل إلى توافق. ومن المقرر أن يتم، خلال المرحلة الأولى، إطلاق سراح 33 رهينة، بما في ذلك نساء وأطفال دون سن 19 عامًا وبالغين فوق 50 عامًا وجرحى.

في الأثناء، أشار مسؤول سياسي إسرائيلي إلى أن وفدًا إسرائيليًا لن يغادر إلى القاهرة إلا بعد تلقي رد من حماس على الاقتراح الإسرائيلي بخصوص صفقة الرهائن. الاقتراح يتضمن أيضًا أن تسمح إسرائيل بإدخال 500 شاحنة مساعدات يوميًا إلى غزة، وأن تعلق الرحلات الجوية فوق القطاع لعدة ساعات يوميًا خلال فترة الهدنة.