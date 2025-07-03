د. نصير العمري : "إسرائيل تخلت عن المختطفين وعلى حماس فهم هذا"

قد يعجبك أيضًا -

على خلفية اجتماع ترامب ونتنياهو الأسبوع المقبل والأنباء عن إبرام صفقة مختطفين، أشار د. نصير العمري الى أن "احتفاظ حماس بالرهائن، بات لا يحقق شيئا، وإسرائيل تخلت عن الرهائن وعلى حماس فهم هذا" وأوصى حماس "بقبول الصفقة المطروحة" لمتابعة تصريحه كاملا في الفيديو.

جاءت تصريحات العمري خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي :"عدم وجود حل للقضية الإسرائيلية الفلسطينية يرتبط بوجود تعنت سياسي، لكن الرئيس ترامب يرى بمهلة الستين يوما فرصة بتبريد المواقف للتوصل الى حلول، المقترح ليس سيئا، ويجب أن يقوم احد ويهمس بأذن حماس ويوصي لها بأن الهدنة ليست خيارا سيئا حتى مقابل إطلاق بقية المختطفين ، والسبب أن إسرائيل تخلت عن المختطفين وهم ليسوا ضمانة لأي شيئ ويجب على حماس فهم ذلك، وإنهاء الصراع بات مطلب عربي ودولي"

رابط الحلقة كاملة: