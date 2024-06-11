الرئيس الفلسطيني يعرب عن "استعداد السلطة إدارة قطاع غزة"

أعرب رئيس السلطة الفلسطينية محمود أبو مازن خلال كلمته في "مؤتمر المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة" الذي يقام في الجانب الأردني من البحر الميت بأن السلطة الفلسطينية مستعدة لقبول إدارة قطاع غزة كما تقوم في الضفة الغربية.

وذكر في كلمته أن الحكومة الفلسطينية "استعرضت الشهر الماضي خططها للمساعدات الإنسانية، لإعادة الخدمات، الإصلاحات المؤسساتية، للاستقرار الاقتصادي وأعلنت عن جهوزيتها لقبول مهمة إدارة قطاع غزة مثلما تقوم به في الضفة الغربية- بما يشمل المعابر في قطاع غزة. أعلنا أيضا عن جاهزيتنا لمواصلة التنسيق مع الدول والمنظمات الدولية المرتبطة بالأمر".

وقال أبو مازن إن "لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لا زالت توجد المسؤولية للضغط على إسرائيل حتى تفتح جميع المعابر البرية الى قطاع غزة وتسليم المعابر للحكومة الفلسطينية الجديدة. لا يوجد مفر من مواصلة بذل الجهود لوقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم ولا يوجد مفر من انسحاب كافة القوات الإسرائيلية من قطاع غزة- بهدف فتح باب لإقامة الدولة الفلسطينية وبهدف تحرير الأموال الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل".