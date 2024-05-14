مقتل إسرائيلي بعد إطلاق حزب الله صاروخ مضاد للدبابات تجاه بلدة شمال إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم عن مقتل مواطن إسرائيلي باستهداف صاروخ مضاد للدبابات تجاه كيبوتس "أدميت" في الجليل الغربي، جاء ذلك بعد إطلاق قذائف بوقت سابق اليوم، وكنتيجة لذلك أصيب جندي بصورة متوسطة وأربعة آخرين بصورة طفيفة، وتم نقل المصابين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وتم تبليغ عائلاتهم.

ويشار الى أن المقاتلات الحربي لسلاح الجو الإسرائيلي هاجمت مبان عسكرية لحزب الله في مناطق عيتا الشعب وكفار كيلا جنوب لبنان.