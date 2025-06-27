التغطية متواصلة| غارات جوية إسرائيلية المكثفة على مواقع لحزب الله جنوب لبنان، ومقترح أميركي لاستئناف المفاوضات النووية

استطلاع: ارتفاع نسبة تأييد الأميركيين للضربات على إيران، ومخاوف من رد انتقامي

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "تايسون جروب"، أن "الهجمات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية تركت الناخبين الأميركيين بمشاعر متناقضة، ففيما أيدت أغلبية المستجوبين الضربات المحدودة، عبر آخرون عن قلقهم من اندلاع حرب أوسع ومن احتمال انتقام إيراني على الأراضي الأميركية.

وأظهر الاستطلاع، الذي نقلته نتائجه "أكسيوس" أن معظم المشاركين، أكدوا أن الهجمات الأميركية كانت ناجحة، ومن المرجح أن يدعموا إجراءات عسكرية مماثلة مستقبلاً. ويسلط الاستطلاع الضوء على وجهات نظر الأميركيين الدقيقة والمعقدة تجاه الحرب والسياسة الخارجية المتغيرة باستمرار.