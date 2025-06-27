التغطية متواصلة| غارات جوية إسرائيلية المكثفة على مواقع لحزب الله جنوب لبنان، ومقترح أميركي لاستئناف المفاوضات النووية
أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان موسع بشأن عملية "الأسد الصاعد" في إيران والتي استمرت 12 يوماً، أنه تمكن من القضاء على 11 عالماً بارزاً مرتبطين بالبرنامج الإيراني النووي.
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شن سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سلسلة غارات على موقع لحزب الله بمنطقة جبل البوفور جنوب لبنان، وقال الجيش: "لن نسمح لحزب الله بإعادة تأهيل مواقعه المستهدفة في جنوب لبنان".
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استطلاع: ارتفاع نسبة تأييد الأميركيين للضربات على إيران، ومخاوف من رد انتقامي
أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "تايسون جروب"، أن "الهجمات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية تركت الناخبين الأميركيين بمشاعر متناقضة، ففيما أيدت أغلبية المستجوبين الضربات المحدودة، عبر آخرون عن قلقهم من اندلاع حرب أوسع ومن احتمال انتقام إيراني على الأراضي الأميركية.
وأظهر الاستطلاع، الذي نقلته نتائجه "أكسيوس" أن معظم المشاركين، أكدوا أن الهجمات الأميركية كانت ناجحة، ومن المرجح أن يدعموا إجراءات عسكرية مماثلة مستقبلاً. ويسلط الاستطلاع الضوء على وجهات نظر الأميركيين الدقيقة والمعقدة تجاه الحرب والسياسة الخارجية المتغيرة باستمرار.
منظمة الصحة العالمية: نواصل العمل مع إسرائيل وإيران لمراقبة المخاطر الإشعاعية والنووية
قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إنها ستواصل العمل مع إسرائيل وإيران لمراقبة المخاطر الإشعاعية والنووية التي تم استهدافها.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكرت، الأسبوع الماضي، أنه بعد الهجوم الأميركي على ثلاث منشآت نووية إيرانية فإنها تؤكد عدم رصد أي زيادة في مستويات الإشعاع خارج تلك المواقع، حينها.
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منظمة الصحة العالمية تُدين الوضع "الكارثي" في غزة
رسم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، صورةً مُقلقةً للوضع الصحي في قطاع غزة. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، لا يعمل سوى 17 مستشفىً بشكل جزئي، ولا توجد مرافق عاملة في شمال غزة أو رفح.
إسرائيل: المحكمة ترفض مجددا طلب نتنياهو تأجيل محاكمته
المحكمة المركزية في القدس ترفض للمرة الثانية طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل شهادته لمدة أسبوعين في محاكمته بتهم الفساد. وكان نتنياهو قد برر طلبه بالتأجيل بـ"قضايا سياسية ووطنية وأمنية ذات أولوية".
وعقب هذا الرفض المزدوج، من المتوقع استئناف المحاكمة يوم الاثنين كما هو مقرر.
ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في عدة قضايا. وتُعدّ شهادته نقطة محورية في هذه الإجراءات القانونية.
تقرير: إصابة طفيفة بعد استهداف إسرائيلي
رئيس الإمارات والرئيس العراقي يؤكدان أهمية تعزيز الحوار في التعامل مع قضايا المنطقة لترسيخ السلام وحفظ الأمن والاستقرار
السلطات الإيرانية تعلن القبض على شخص يعمل لحساب إسرائيل
أعلنت السلطات الأمنية في إيران، الجمعة، اعتقال شخص كان يجمع معلومات عن مراكز الصناعات الدفاعية لصالح إسرائيل، حسبما ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي.وشرعت السلطات الإيرانية في حملة اعتقالات واسعة النطاق تستهدف عملاء جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، وفقاً لتقارير، وذلك بعد أن شنت إسرائيل هجوماً على إيران الأسبوع الماضي، وقتلت العديد من قادتها العسكريين الكبار.