التغطية متواصلة| غارات جوية إسرائيلية المكثفة على مواقع لحزب الله جنوب لبنان، ومقترح أميركي لاستئناف المفاوضات النووية

شن سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سلسلة غارات على موقع لحزب الله بمنطقة جبل البوفور جنوب لبنان، وقال الجيش: "لن نسمح لحزب الله بإعادة تأهيل مواقعه المستهدفة في جنوب لبنان".

