استراتيجية جديدة لحماس في مواجهة التحديات الأمنية | تقرير

بعد مواجهات شديدة أدت إلى خسائر فادحة، قررت حركة حماس تغيير استراتيجيتها لضمان بقاء جزء من قواتها لما بعد النزاع الحالي. وفقًا لما نقلته صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر فلسطينية، تسعى الحركة الآن إلى اعتماد نهج يقوم على تنفيذ هجمات محدودة لا تعرض قواتها للخطر بشكل مباشر. يأتي هذا القرار في سياق محاولاتها للحفاظ على قدر من القوة استعدادًا للتحولات المستقبلية.

مصادر ميدانية أشارت إلى أن التكتيكات الإسرائيلية الأخيرة، بما في ذلك عمليات الاختطاف في مناطق مختلفة من قطاع غزة، قد أجبرت الحركة على إعادة النظر في استراتيجياتها. هذه التغييرات تشير إلى توسع في الإجراءات الأمنية الإسرائيلية وتنفيذ عمليات مستهدفة بشكل دوري.

المصادر ذكرت أيضًا أن حماس، رغم عدم وضوح تقديراتها بشأن نهاية النزاع، تعتبر الأسرى "ورقة رابحة" قد تستخدم لإجبار الأطراف الأخرى على الالتزام بإنهاء الحرب في مرحلة متقدمة، قبل التوصل إلى اتفاق جديد.

على الرغم من فقدان جزء كبير من قدرتها الصاروخية، لا تزال حماس تحتفظ بمخزون من الصواريخ يمكن استخدامه في أي وقت، خاصة مع اقتراب نهاية النزاع. الحركة مستعدة لاستخدام هذه الأسلحة في محاولة لتحقيق مكاسب رمزية أو استراتيجية في المراحل الأخيرة من النزاع.