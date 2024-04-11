أعضاء مجلس الأمن يدعون إلى الرفع الفوري لجميع الحواجز التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع لسكان غزة

أعرب أعضاء مجلس الأمن في بيان الخميس، عن قلقهم البالغ إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل سبعة من أعضاء فريق المطبخ المركزي العالمي وسط الإشارة إلى ارتفاع عدد العاملين في المجال الإنساني الذين قتلوا خلال الصراع الدائر في غزة إلى 224 على الأقل، أي أكثر من ثلاثة أضعاف عدد العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية الذين قتلوا في أي صراع خلال عام واحد.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة المساءلة عن جميع هذه الحوادث، وأشاروا إلى أن إسرائيل أعلنت النتائج الأولية للتحقيق في حادثة 1 نيسان/ أبريل 2024. وشددوا على ضرورة إجراء تحقيق شفاف وشامل في الحادثة التي تم نشرها بالكامل.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن خالص تعازيهم لأقارب وأصدقاء جميع الذين فقدوا أرواحهم منذ بدء الأعمال العدائية في 7 أكتوبر 2023.

AP/Petros Karadjias

وكرر أعضاء مجلس الأمن الإعراب عن قلقهم العميق إزاء الخسائر البشرية الناجمة عن الصراع، والوضع الإنساني الكارثي، والتهديد بحدوث مجاعة وشيكة في غزة، ودعوا إلى الرفع الفوري لجميع الحواجز التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى السكان المدنيين وتوزيع هذه المساعدة دون عوائق. وأخذوا علماً بإعلان إسرائيل فتح معبر إيريز والسماح باستخدام ميناء أشدود لإيصال المساعدات إلى غزة، لكنهم شددوا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتقديم الإغاثة المطلوبة نظراً لحجم الاحتياجات في غزة.

وأكد أعضاء مجلس الأمن كذلك دعمهم الكامل لعمل كبير منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، بما يتماشى مع القرار 2720 (2023). كما أكدوا على دعمهم للجهود المنقذة للحياة التي يبذلها جميع موظفي الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، التي تعمل على تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.

وأدان أعضاء مجلس الأمن جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب. وشددوا على ضرورة قيام جميع الأطراف بالتنفيذ الفوري والكامل للقرارات 2728 (2024) و2720 و2712 (2023).