إسرائيل تؤجل الإفراج عن السجناء الأمنيين الفلسطينيين في إطار الصفقة

أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، الليلة (الأحد)، أنه تقرر تأجيل إطلاق سراح الـ 602 سجين أمني، الذين كان من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم من السجون أمس، ضمن صفقة إطلاق سراح المختطفين. وجاء في البيان أن القرار جاء بعد "الانتهاكات المتكررة لحركة حماس، بما في ذلك المراسم التي تسيء إلى كرامة مختطفينا، والاستخدام الساخر للمختطفين لأغراض دعائية". وسيتم تأجيل إطلاق سراح المسلحين "حتى يتم ضمان إطلاق سراح المختطفين الآخرين، ومن دون مراسم الإذلال".

تم اتخاذ القرار بعد إطلاق سراح المختطفين الأحياء أمس، عندما طُلب من الإسرائيليين المحررين مرة أخرى الوقوف على خشبة المسرح أمام حشد من سكان غزة، وتقديم الشكر لخاطفيهم. وفي خلفية القرار كان أيضا اتهام إسرائيل حماس بقتل الطفلين كفير وبيباس في الأسر، ونقل جثمان آخر لا يعود الى شيري بيباس.

والسبب الآخر الذي دفع ديوان رئيس الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار، هو الفيديو الذي نشرته حماس، والذي يظهر فيه المختطفان غاي جلبوع دلال وأفيتار دافيد، اللذين تم إحضارهما خصيصا لمشاهدة "مراسم تحرير" رفاقهما، وهما على بعد أمتار قليلة من سيارات الصليب الأحمر. ودعوا في الفيديو رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى التحرك من أجل إطلاق سراحهم.

لقد تم وضع السجناء الأمنيين الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم في مركبات وحدات نحشون في وقت متأخر من يوم أمس، ولكن لمدة 13 ساعة لم يتم منح الإذن بإطلاق سراحهم، وبعد قرار المستوى السياسي تم إعادتهم إلى السجن. يُذكر أن هذه كانت من المفترض أن تكون أكبر عملية إطلاق سراح منذ بدء صفقة إطلاق سراح المختطفين.

وفي الأسبوع الماضي، وبعد الخروقات التي ارتكبتها حماس، أعلنت إسرائيل أن المنظمة ستدفع الثمن الكامل لأعمالها. ومع ذلك، فقد تقرر في هذه المرحلة عدم خرق القواعد قبيل المناقشات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الصفقة. ولا تزال إسرائيل تمارس ضغوطاً كبيرة قد تضر بالدفعة القادمة، إذا قررت حماس عدم تلبية شروطها قبل إطلاق سراح أربعة مختطفين آخرين قتلوا يوم الخميس في الأسر. ويتم الضغط من خلال وسطاء ومن خلال الأميركيين.

وقال مسؤول كبير في حماس لـi24NEWS إن "نتنياهو يفضل مصالحه الشخصية ويؤجل إطلاق سراح الأسرى من أجل تجنب من المرحلة الثانية. ونحن نكرر ونعلن استعدادنا للدخول في مفاوضات، وكذلك إطلاق سراح كافة المختطفين الإسرائيليين دفعة واحدة".

وردا على التأجيل، قالت حماس إن ادعاءات إسرائيل كاذبة، وأنها تحاول التنصل من التزاماتها. وزعم التنظيم أن "مراسم تسليم الأسرى لا تتضمن أي إهانة، بل تعكس الموقف الإنساني الخيري تجاههم". "إن الإهانة الحقيقية هي ما يتعرض له أسرانا خلال عملية الإفراج من تعذيب وضرب وإهانة متعمدة حتى اللحظات الأخيرة. ونطالب الوسطاء والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لتنفيذ الاتفاق وإطلاق سراح الأسرى دون تأخير"