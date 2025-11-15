"الخطة الأمريكية لغزة: مناطق خضراء وحمراء تحت إشراف دولي"

كشف تقرير حصري لصحيفة "الجارديان" البريطانية أن الولايات المتحدة تخطط لتقسيم قطاع غزة إلى منطقتين في إطار خطة طويلة المدى لإعادة الإعمار بعد القتال المستمر، حيث سيكون هناك "منطقة خضراء" تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية والدولية، و"منطقة حمراء" ستظل في حالة دمار.

وفقاً للمصادر والمستندات العسكرية الأمريكية التي اطلعت عليها الصحيفة، سيتعاون الجنود الأجانب مع القوات الإسرائيلية في شرق غزة، مع ترك القطاع المدمر مقسماً بواسطة "الخط الأصفر" الحالي الذي تسيطر عليه إسرائيل.

وتشمل الخطط وضع قوات أوروبية، مثل القوات البريطانية والفرنسية والألمانية، في قلب القوة الدولية التي ستستقر في القطاع. المسودات تشير إلى نشر حوالي 1,500 جندي بريطاني مختصين في إزالة القنابل والرعاية الطبية العسكرية، بالإضافة إلى نحو 1,000 جندي فرنسي سيتم نشرهم في تأمين الطرق وتوفير الحماية.

تأتي هذه التحركات بعد اجتماعات وتنسيقات أمريكية مع حلفاءها الأوروبيين، حيث كانت المخاوف الدولية تزداد بشأن الوضع في غزة في ظل استمرار العمليات العسكرية.