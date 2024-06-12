تقرير أمريكي: السنوار واثق بأن حماس قادرة على النجاة من الهجمات الإسرائيلية

أفادت شبكة "سي ان ان" الليلة بأن مسؤولين بالاستخبارات الأمريكية يعتقدون أن قائد حماس في غزة يحيى السنوار يعتقد بأن تنظيمه قادر على النجاة من الهجمات الإسرائيلية. ووفقا للتقرير، يشعر السنوار بالثقة الكافية في نهجه تجاه صفقة الرهائن ومفاوضات وقف إطلاق النار.

نفس المسؤولين الاستخباراتيين صرحوا للشبكة الأمريكية أن هدف حماس هو النجاة والبقاء، وهو أمر سيعتبرونه انتصارا في حال حدث. ويعتقد السنوار أن هذا يمكن أن يحدث، وذلك في وقت تتدهور فيه المكانة الدولية لدولة إسرائيل. ونُقل عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله "إنه يعتقد أنه فائز".

تأتي هذه التقديرات بعد يوم من نشر رسائل نقلها السنوار الى القيادة السياسية في حماس، والتي أعرب خلالها عن ثقته في بقاء حماس.