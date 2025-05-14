غموض يكتنف مصير أبو عبيدة بعد الضربة الإسرائيلية التي استهدفت محمد السنوار في خانيونس

أفادت تقاير فلسطينية مساء اليوم عن هجمات واسعة للجيش الإسرائيلي في منطقة المستشفى الأوروبي في خان يونس، وذلك بهدف منع إخلاء الأنقاض وإجلاء ناجين ، إذا تواجدوا في موقع الهجوم، كما أفيد أن النظام الأمني يفحص إن كان أبو عبيدة مكث إلى جانب السنوار، وتقارير فلسطينية تشير الى إمكانية تواجد قائد لواء رفح محمد شبانه معهم أيضا.

وتظهر التوثيقات من غزة هجمات قوية على شكل "حزام ناري"، في المقابل أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء حي الرمال الراقي في غزة، وذلك بعد إطلاق الجهاد الإسلامي ثلاثة قذائف صاروخية أمس تجاه إسرائيل.

كما أفادت مصادر إسرائيلية بوقت سابق أنه في النظام الأمني يفحصون إذا تواجد إلى جانب رئيس الذراع العسكرية لحماس محمد السنوار الناطق باسم حماس أبو عبيدة.

ويشار الى أنه في حال نجحت إسرائيل باغتيال محمد السنوار، يبقى في غزة ثلاثة قيادات فقط تدير نشاط الذراع العسكرية وهم: قائد لواء غزة عز الدين الحداد، رئيس العمليات رائد سعد، وقائد لواء رفح محمد شبانة. كما أنه يوجد قلق ومخاوف في غزة أن شبانة تواجد في نفس النفق الذي تمت مهاجمته أمس، وإنه أيضا تم اغتياله في الهجوم.