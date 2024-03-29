حماس تعيد تقييم استراتيجياتها وتركز على الحفاظ على قوتها لما بعد الحرب | تقرير

وسائل الإعلام العربية، بما في ذلك صحيفة الشرق الأوسط المؤيدة للسعودية والتي تصدر في لندن، أبرزت مؤخرًا ما وصفته بـ"تغيير في تكتيكات حماس"، حيث تعمد الحركة إلى استراتيجيات جديدة لحماية نشطائها ومعداتها المتبقية حتى نهاية الصراع. التقارير تشير إلى أن حماس تفضل الآن شن هجمات محدودة ضد الجيش الإسرائيلي، مع تجنب المواجهات المباشرة للحفاظ على قواها للمستقبل.

التقارير تنقل عن مصادر قريبة من الحركة أن هذا النهج يمكن حماس من تجنب التعرض لمخاطر كبيرة، ويعتبرونه استراتيجية لتأمين "انتصار" على المدى الطويل، حتى مع تحول قطاع غزة إلى ما يشبه المدينة المدمرة.

في سياق متصل، وفي محاولة لرفع معنويات سكان غزة وكسب دعم إقليمي، نشرت حماس تسجيلًا لمحمد ديف، رئيس ذراعها العسكري، يدعو فيه العالم العربي والإسلامي إلى المشاركة في "مسيرة نحو فلسطين" لتحرير المسجد الأقصى. هذه الخطوة جاءت بعد سلسلة من الضربات القاسية التي تلقتها الحركة، بما في ذلك اعتقالات واسعة النطاق واغتيالات لقادتها.

على الجانب الآخر، في مقابلة مع "العربي الجديد"، أشار مسؤول بارز في حماس إلى استعداد المقاومة لمواجهة محتملة إسرائيلية لاجتياح رفح، مؤكدًا أن المقاومة على أتم الاستعداد لإلحاق خسائر بالجيش الإسرائيلي. وأضاف أن هناك "تنسيقًا رفيع المستوى" مع محور المقاومة، بما في ذلك إيران وحزب الله، لدعم موقف حماس وضمان استمراريتها في مواجهة التحديات.