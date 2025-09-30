وقت قصير بعد البيان المشترك لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب إلى جانب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ردّت الليلة (بين الاثنين والثلاثاء) العديد من دول العالم على مبادرة خطة "21 البند". وأصدرت العديد من الدول العربية والإسلامية بياناً مشتركاً هنأت فيه: "بدور الرئيس ترامب في إنهاء الحرب في غزة".

بين الدول الموقعة على الإعلان هي قطر، الأردن، السعودية وحتى باكستان. في رسالة نُشرت، تم التأكيد حلالها على "أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في ترسيخ السلام في المنطقة". وأضافت الدول المختلفة أنها مستعدة للتعاون مع "جميع الأطراف المعنية" من أجل إتمام الاتفاق وضمان تنفيذه.

قال رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، في منشور على شبكة X إنه يأمل أن "تلتزم إسرائيل بحزم" بالاتفاق، وأن "لا خيار أمام حماس سوى الإفراج الفوري عن جميع المختطفين." وأضاف أن بلاده "مستعدة للمساهمة في تنفيذ الاتفاق، وستكون متيقظة بشأن التزامات كل طرف." كما رحب وزير الخارجية الألماني أيضاً بالبيان قائلاً: "الخطة الأمريكية لغزة تقدم فرصة فريدة لإنهاء الحرب المروعة في غزة. لا يجوز تفويت هذه الفرصة."

رئيس وزراء كندا، مارك كارني، كتب على شبكة X: "كندا ترحب بخطة السلام التاريخية الجديدة للرئيس ترامب في الشرق الأوسط، وندعو جميع الأطراف للمساعدة في تحقيق كامل إمكاناتها. كخطوة حاسمة تالية، يجب على حماس أن تفرج فوراً عن جميع المختطفين. كندا مستعدة لدعم توفير مستمر، غير منقطع وعلى نطاق واسع للمساعدات الإنسانية إلى غزة ومحيطها. سنواصل تنسيقنا الوثيق مع الشركاء الدوليين لبناء سلام عادل ودائم يستند إلى التقدم الذي تحقق اليوم، مع دولة فلسطينية ذات سيادة، ديمقراطية وقابلة للحياة، تبني مستقبلها بسلام وأمان مع دولة إسرائيل".

أفادت رويترز أن السلطة الفلسطينية رحبت هي الأخرى بالجهود للتوصل إلى اتفاق. ونقلت وكالة الأنباء عن السلطة قولها إنها "تؤكد التزامها بالعمل مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين من أجل تحقيق اتفاق يمهد الطريق للسلام على أساس حل الدولتين".

كما أفيد، استعرض الرئيس ترامب خطته لإنهاء الحرب في القطاع، عندما كان بجانب رئيس الحكومة نتنياهو – الذي أعلن عن دعمه لهاا. حسب الاقتراح، من لحظة قبول الاتفاق – سيُعاد جميع المختطفين من غزة – الأحياء وجثامين القتلى . مقابل ذلك، ستفرج إسرائيل عن عدد كبير من السجناء والمعتقلين الذين سُجنوا بعد 7 أكتوبر. حماس والمنظمات المسلحة ستتعهد بعدم الانخراط في الحكم الفلسطيني – وسيتم نزع سلاحهم.

عائلات المختطفين ردت بتشكك على الاقتراح. عيناف، والدة المختطف متان تسنجوكر، قالت إنه حتى يعود ابنها والجميع إلى البيت - "نحن لا نصدق كلمات نتنياهو الفارغة من المحتوى، لقد وعدني أنه سيعيد الجميع ثم أفشل الاتفاق". فيكي، والدة الجندي نمرود كوهين، قالت إنها لم تعد "تثق بأحد، حتى يعود ابني إلى البيت".