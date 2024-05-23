قادة إسرائيليون يجندون مقاتلين عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي

هل يقوم قادة إسرائيليون بتجنيد المقاتلين من خلال شبكات التواصل الاجتماعي؟ في منشور ظهر على شبكات التواصل اليوم (الخميس) في مجموعة مخصصة على فيسبوك، أُعلن قادة عسكريون أنهم يبحثون عن "مقاتلين حاصلين على تدريب معين".

وجاء في المنشور: "نداء للمجتمع. نحن نبحث عن مقاتلين ورجال مسلحين يدركون حجم الساعة والتحديات. الوقت الذي تقضيه المهمة قاد إلى إنشاء فرقة محترفة تتمتع بالكثير من الخبرة والتماسك العالي، أجواء جدية، ونهج واهتمام واقعي لكل مهمة، تمثل فرقتنا المجتمع الإسرائيلي بأكمله ويحدث في داخلها ترابطات خاصة".

قائد القسم الذي نشر المنشور تحدث لـ i24NEWS وقال: "هناك جنود مرهقون، ونحن نبحث عن أشخاص نشطين. نحن ببساطة نبحث عبر الإنترنت عن الأشخاص الذين يريدون المساعدة. وكما يمكنك أن تتخيل، يقضي الجيش الإسرائيلي الكثير من الوقت في القتال ونريد إجراء عمليات تبديل بين الجنودالمقاتلين، حتى نتقاسم العبء بشكل جيد بين الجميع".