الجيش الإسرائيلي يُطلق خطة متعددة السنوات بالتوازي مع الحرب متعددة الجبهات

يُجري رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الفريق إيال زامير، اليوم تقييمًا للوضع في هيئة الأركان العامة، لتقييم القدرة العملياتية للجيش الإسرائيلي.

وتشير المعلومات، إلى أن ذلك جزء من عملية بناء البنية التحتية لخطة متعددة السنوات، بالتوازي مع استمرار القتال في مختلف الجبهات. ويقود تقييم الوضع منتدى هيئة الأركان العسكرية، ويحضره العديد من كبار القادة، بمن فيهم قادة الفرق وضباط في الجيش وفي القوات البرية وضباط محترفون في جميع الأجنحة.

وفي سياق آخر، اعتقل الجيش الإسرائيلي تاجر أسلحة في جنوبي سوريا الليلة الماضية. وأفاد الناطق العسكري بلسان الجيش، بأنه تم اعتقال التاجر واستجوابه بعد جمع معلومات استخباراتية ومراقبة أولية. وتمت مصادرة الأسلحة التي عُثر عليها في المنطقة.