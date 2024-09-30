خلال تصريحاته عن ضرب اليمن: قائد الجيش الإسرائيلي يمرر رسالة غير عادية عن السنوار

أجرى قائد الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي الأحد تقييما للوضع بعد الهجوم الإسرائيلي في اليمن موضحا أن الجيش الإسرائيلي قادر الى الوصول بعيدا وتنفيذ هجمات دقيقة. يأتي هذا في ظل ذروة التوتر مع ايران، لكن لم تكن هذه الرسالة الوحيدة التي مررها في تصريحاته، حيث ظهرت خلفه صورة يحيى السنوار في قطاع غزة، والتي ظهرت مع علامة سؤال حمراء.

IDF Spokesperson

هذا وتزايدت خلال الأسابيع الأخيرة التقارير عن إمكانية أن يكون يحيى السنوار ليس على قيد الحياة،بعد انقطاع الاتصال معه، وهذه الفرضية طرحت من قبل خبراء في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" والمختصين بالساحة الفلسطينية، لكن حتى الآن لا توجد أدله تدعمها.

كما أن مسؤولين استخباراتيين إسرائيليين يقدرون ان كافة البيانات التي نشرت خلال الأسابيع الأخيرة، باسم يحيى السنوار لم تكتب من قبل السنوار نفسه. وهذه الفرضية تتعزز الآن مع نشر بيان هاليفي، حيث نرى بوضوح أن جهاز الأمن الإسرائيلي لا يمتلك معلومات مؤكدة حول وضع ومصير السنوار.

كما يظهر زعيم حزب الله حسن نصر الله خلف قائد الجيش وعلى وجهه علامة X، وذلك بعد مقتله قبل يومين في ضربة إسرائيلية في قلب بيروت. وتم الأحد انتشال جثمانه من موقع الغارة الجوية.

IDF Spokesperson