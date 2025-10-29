تصريحات غير مسبوقة لرئيس وزراء قطر حول حماس وجناحها العسكري

كشف أن عدداً من الدول تعمل حاليًا على إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية، في إشارة إلى جهود إقليمية ودولية لإعادة هيكلة مؤسساتها

أدلى رئيس الوزراء القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني بتصريحات غير معتادة بشأن حركة حماس، وبالأخص جناحها العسكري، مؤكدًا أن الهجوم الذي استهدف جنود الجيش الإسرائيلي أمس يُعد خرقًا من الجانب الفلسطيني.

وقال المسؤول القطري:"في حماس يقولون إنهم لا علاقة لهم بالهجوم، ونحن لا نعلم بعد ما إذا كان ذلك صحيحًا، لكن ما حدث كان بالتأكيد أمرًا مخيّبًا للآمال."

وفي حديثه عن قضية نزع السلاح، شدّد على أن:"من واجب جميع الفصائل، بما في ذلك حماس، نزع أسلحتها لضمان أن يشعر كلٌّ من الإسرائيليين والفلسطينيين بالأمن."

وأضاف أن الهدف هو أن تكون السلطة الفلسطينية الجهة الوحيدة التي تتحمل المسؤولية والصلاحية في إدارة الشأن الفلسطيني، مشيرًا إلى أن قطر تحاول ممارسة ضغط على حماس للتخلي عن سلاحها.

