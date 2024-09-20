بعد اغتيال عقيل، محلل عسكري إسرائيلي:"انتقلنا لمرحلة جديدة من الحرب، رد حزب الله سيأتي"

شنت إسرائيل، اليوم (الجمعة)، هجوما غير عادي في لبنان، أفادت الأنباء عن مقتل المسؤول الكبير في حزب الله، إبراهيم عقيل. وتحدث يوسي يهوشوع، المحلل العسكري في قناة i24NEWS وعن عملية الاغتيال.

وقال يهوشاع :"في الواقع، هذا هو الرجل الذي اكتسب خبرة كبيرة، على مدار أكثر من 30 عامًا داخل التنظيم، حيث بادر وخطط لهجمات ضد دولة إسرائيل. ركز على كل ما يتعلق ببناء قوة الرضوان على مر السنين وكان أيضًا مسؤولاً عن جميع الخطط الهجومية على الأراضي الإسرائيلية التي دفعت قوة الرضوان نحو السياج الحدودي".

وتابع "كما كان مسؤولاً عن خطة الأنفاق التي من المفترض أن تخترق شمال إسرائيل وبعضها اخترق أراضي إسرائيل وعثرنا عليها. إذا أكد حزب الله اغتياله فسندخل في مرحلة من الحرب. نحن لسنا في حرب شاملة، نحن في درجات من الحرب، لكن بما أن هذه الحرب مختلفة، وهناك صواريخ وقذائف من الجانب الآخر، علينا أن نكون متيقظين لفترة الرد التي ستأتي من جانب حزب الله. ليس من الواضح متى ستصل، ولكن بعد ثلاثة أحداث من هذا القبيل - سوف ترد. إن قوة نيران حزب الله تبلغ عشرة أضعاف قوة حماس".

"ومن المؤكد أن حزب الله سوف يرد. وهذه ضربة قوية لحزب الله ونصر الله. كما أن فؤاد شكر، أيضا البيجر والاغتيال اليوم. نصر الله يفهم وهو متأكد، لقد رأينا نصر الله يتحدث عدة مرات، كان دائما يتحدث بتعجرف وسخرية، لكن مزاجه أمس كان مختلفا، يبدو أنه قلق ومنزعج من قدرة الاختراق الاستخباراتي ".

"ينبغي الاستعداد لاحتمال الانتقام والانتباه لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية. نحن نتجه نحو أيام متوترة. ولا أرى احتمالية أنه لن يرد.ونحاول حتى الآن التوصل إلى تسوية عبر الوسطاء، لكن هذا لا يعمل".