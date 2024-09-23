غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية استهدفت رقم 2 في حزب الله ، من هو علي كركي المستهدف بالضربة الجوية؟

أكد مصدر أمني لقناة i24NEWS أن الغارة الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية استهدفت رقم 2 في حزب الله علي كركي، في حين نقلت قناة "الحدث" السعودية أن كركي نجا وتعرض الى إصابة جراء الغارة.

IDF Spokesperson

ووفقا للمعلومات المتوفرة عن كركي، فإنه يعتبر من القادة الأساسيين في حزب الله وأحد أعضاء المجلس الجهادي.

ويشغل كركي منصب قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله، كما نجا كركي من محاولة اغتيال سابقة في شباط/فبراير الماضي بعد محاولة قصف السيارة التي استقلها في النبطية، لكنه لم يتواجد في السيارة المستهدفة.

ويعتبر كركي بحسب مصادر لبنانية شخصية مهيمنة وقوية في القتال ضد إسرائيل، نظرا لموقعة كمسؤول عن المنطقة الجنوبية التي يأتي منها عدد كبير من مقاتلي حزب الله. ويعتبر أبرز شخصية قيادية عسكرية بقيت في حزب الله بعد اغتيال شكر وعقيل.

ومن المفترض أن يحصل كركي أيضا على بعض صلاحيات عقيل، بصفته قائد الجبهة الجنوبية التي تقع تحت مسؤوليتها الفرق الأمامية الثلاتة التابعة لحزب الله (بدر، ناصر، عزيز).