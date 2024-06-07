اليوم الـ245 للحرب في غزة: غارات جوية واجتياحات برية وسط أزمة إنسانية | تغطية متواصلة

يواصل الجيش الإسرائيلي الحرب في غزة لليوم الـ245 على التوالي، حيث شن غارات جوية وقصف مدفعي، وسط وضع إنساني كارثي بفعل الحصار ونزوح أكثر من 95% من سكان القطاع.

وفي السياق، تواصل القوات الإسرائيلية اجتياحها البري لأحياء واسعة في مدينة رفح، جنوبي القطاع. وتستمر عملية التوغل شرق المحافظة الوسطى لليوم الرابع على التوالي، وسط قصف جوي ومدفعي كثيف.

تشير التقارير إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء. النزوح الجماعي للسكان يزيد من تعقيد الوضع الإنساني، حيث تُركت العديد من الأسر دون مأوى.