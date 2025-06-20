عاد بـ"ظروف أمنية": إجلاء رئيس فرع إيران السابق بالجيش الإسرائيلي من تايلاند على متن رحلة جوية عسكرية

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أفاد المراسل العسكري للقناة العبرية ينون شالوم ييتاح لأول مرة اليوم (الجمعة) أن الرئيس السابق للقسم الإيراني بالجيش الإسرائيلي، اللواء إليعزر توليدانو، كان يقضي إجازة في تايلاند عند اندلاع الحرب، وتم إجلاؤه إلى إسرائيل على متن طائرة عسكرية. وكما ذُكر، لم يُجنّد بعد في العملية ضد إيران، لكن الجيش الإسرائيلي يقول إنه عاد إلى إسرائيل "لأسباب أمنية". ويمكن الاستنتاج أنه يُعتبر هدفًا مهمًا للإيرانيين، وخاصةً في هذا الوقت - على الأقل نظرًا لمعرفته الدقيقة بخطة الهجوم.

ويشار إلى أن، توليدانو تولى منصب رئيس قسم الاستراتيجية قبل أسبوعين تقريبًا من بدء الحرب، وشارك في مناقشات الكابينيت، وشارك في تخطيط التحركات. في ديسمبر/كانون أول، سافر إلى البنتاغون للتنسيق مع وزارة الدفاع الأمريكية بشأن استمرار الحرب. بالإضافة إلى ذلك، كان مسؤولًا عن التنسيق الدولي لنظام الدفاع النشط المشترك فوق إسرائيل ليلة إسقاط الطائرات المسيرة - في 14 أبريل/نيسان 2024.

درس رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في تعيينه رئيسًا لجهاز الاستخبارات العسكرية بعد استقالة أهارون حاليفا، لكن هذه الخطوة لم تُنفَّذ. في ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلن اعتزاله الخدمة في الجيش الإسرائيلي وتقاعده، وأنهى منصبه في مارس/آذار من هذا العام مع حلّ القسم الذي ترأسه.