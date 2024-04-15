مجلس الوزراء الحربي يؤيد الرد على إيران لكنه منقسم بشأن التوقيت والطرق

اجتمع مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي لأكثر من ثلاث ساعات بعد ظهر الأحد لمناقشة كيفية الرد على الهجوم الإيراني، ورغم عدم اتخاذ أي قرار، نقلت رويترز عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "مجلس الوزراء الحربي يؤيد الرد على إيران لكنه منقسم بشأن توقيت وطرق الرد.

ووفقا لتقارير إعلامية عبرية متعددة، اقترح الوزيران بيني غانتس وغادي آيزنكوت ضرب إيران في الوقت الذي كان الهجوم الإيراني لا يزال جاريا، وهو اقتراح عارضه بشدة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: "مثل أي دولة أخرى، لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجوم الإيراني الضخم. لقد نجحت إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الإيراني وستواصل القيام بذلك في المستقبل".

وأضافت الوزارة أنه "يجب على إيران أن تدفع ثمن عدوانها"، بما في ذلك الاعتراف الفوري بالحرس الثوري الإسلامي كمنظمة إرهابية وفرض عقوبات جديدة على برنامج طهران للصواريخ الباليستية.

كما أكد وزير الخارجية يسرائيل كاتس في محادثاته مع نظيريه البريطاني والفرنسي: "لقد أخبرتهم أن هذا هو الوقت المناسب لإضعاف إيران، وإدراج الحرس الثوري كمنظمة إرهابية وفرض عقوبات على مشروع الصواريخ الإيراني. يجب على إيران أن تدفع الثمن."

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أشارت علنًا إلى أنها لن تشارك في رد إسرائيلي محتمل، إلا أن القناة 12 تقول إن "واشنطن لم تسعى إلى استخدام حق النقض ضده، لكنها طلبت إبلاغها وتنسيقها مسبقًا.