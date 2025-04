سلطنة عُمان: اتفاق مبدئي على عقد محادثات بين أميركا وإيران في 3 مايو/أيار الوشيك

بعدما انتهت المفاوضات التي عقدت في سلطنة عمان بين الجانبين الإيراني والأميركي لبحث الملف النووي واستمرت لـ9 ساعات، أعلن وزير الخارجية العُماني، بدر البوسيعدي، اليوم السبت، أن المحادثات الأميركية الإيرانية ستستمر الأسبوع المقبل.

وقال البوسعيدي عبر منصة "إكس"، "المحادثات النووية بين طهران وواشنطن تستأنف في مسقط في 3 آيار/مايو"، مشيرا إلى أن المفاوضات بين البلدين كشفت عن رغبة مشتركة في التوصل إلى اتفاق قائم على الاحترام المتبادل.

