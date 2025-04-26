التغطية متواصلة| حماس منفتحة على هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل في غزة، ولكنها غير مستعدة لإلقاء سلاحها
حماس في بيان "الوفد بدأ لقاءاته مع المسؤولين المصريين لبحث رؤية الحركة لوقف وإنهاء الحرب وتبادل الأسرى على قاعدة الصفقة الشاملة بما يتضمن الانسحاب الكامل من غزة والإعمار"
وصل اليوم السبت وفد قيادي من الحركة برئاسة رئيس المجلس القيادي لحماس محمد درويش، وباقي أعضاء المجلس خالد مشعل وخليل الحية وزاهر جبارين ونزار عوض الله، إلى العاصمة المصرية القاهرة.
وقالت حماس في بيان، اليوم السبت، إن "الوفد بدأ لقاءاته مع المسؤولين المصريين لبحث رؤية الحركة لوقف وإنهاء الحرب وتبادل الأسرى على قاعدة الصفقة الشاملة بما يتضمن الانسحاب الكامل من غزة والإعمار". وأضافت أن "الوفد يبحث تداعيات ما يقوم به الاحتلال من تجويع لأهل غزة وضرورة التحرك العاجل لإدخال المساعدات الإنسانية وتزويد القطاع باحتياجاته من الغذاء والدواء".
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سلطنة عُمان: اتفاق مبدئي على عقد محادثات بين أميركا وإيران في 3 مايو/أيار الوشيك
بعدما انتهت المفاوضات التي عقدت في سلطنة عمان بين الجانبين الإيراني والأميركي لبحث الملف النووي واستمرت لـ9 ساعات، أعلن وزير الخارجية العُماني، بدر البوسيعدي، اليوم السبت، أن المحادثات الأميركية الإيرانية ستستمر الأسبوع المقبل.
وقال البوسعيدي عبر منصة "إكس"، "المحادثات النووية بين طهران وواشنطن تستأنف في مسقط في 3 آيار/مايو"، مشيرا إلى أن المفاوضات بين البلدين كشفت عن رغبة مشتركة في التوصل إلى اتفاق قائم على الاحترام المتبادل.
https://x.com/i/web/status/1916130845938663459
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حماس تعلن انفتاحها على هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل "دون إلقاء السلاح"
قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو، مساء اليوم السبت، إن "الحركة منفتحة على هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل في غزة، لكنها غير مستعدة لإلقاء سلاحها"، على حد وصفه، وذلك فيما يبحث وفد قيادي للحركة في القاهرة، مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ورؤية الحركة لتبادل الأسرى، بما يتضمن انسحاب إسرائيل الكامل من القطاع وجهود إعادة الإعمار، حسبما ورد في بيان لحماس.
وأضاف النونو، في أول إشارة واضحة على انفتاح الحركة على هدنة طويلة الأمد: "فكرة الهدنة أو مدتها غير مرفوضة بالنسبة لنا وجاهزون لبحثها في إطار المفاوضات ونحن منفتحون على أي مقترحات جادة لإنهاء الحرب على غزة".
إلا أن النونو استبعد موافقة الحركة على مطلب إسرائيلي أساسي يتمثل في "إلقاء حماس سلاحها"، إذ تريد إسرائيل أن تكون غزة منطقة منزوعة السلاح، قائلاً: "سلاح المقاومة غير قابل للتفاوض وإنه سيظل في أيديهم ما بقي الاحتلال".
"أكسيوس": المبعوث الأميركي ويتكوف يتوجه إلى دولة الإمارات بعد انتهاء المحادثات مع إيران في مسقط
وزير الخارجية العماني: المحادثات النووية بين طهران وواشنطن تستأنف بمسقط في 3 مايو
خارجية عُمان: تمت مناقشة المبادئ الأساسية والأهداف والمخاوف الفنية خلال المحادثات الأميركية الإيرانية اليوم
وزير الخارجية العماني: تمت مناقشة المبادئ الأساسية والأهداف والمخاوف الفنية خلال المحادثات الأميركية الإيرانية
قال وزير الخارجية العماني، اليوم السبت، "المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستتواصل الأسبوع المقبل، حيث من المقرر مبدئيا عقد اجتماع رفيع المستوى آخر في يوم السبت 3 مايو/ايار .
تمت مناقشة المبادئ والأهداف والمخاوف الفنية الرئيسية في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران يوم السبت.
اختتمت الجولة الثالثة من المحادثات النووية الإيرانية الأميركية
انتهت الجولة الثالثة من المحادثات السرية بين إيران والولايات المتحدة، بقيادة الوسيط الأميركي ستيف ويتكوف، وفق ما أفاد مصدر مطلع على المناقشات لوكالة أسوشيتد برس شريطة عدم الكشف عن هويته. وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني أيضًا انتهاء هذه المحادثات، التي تسير بنفس صيغة الجولتين الأوليين اللتين عقدتا في مسقط وروما، دون الكشف عن أي تقدم ملموس.
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