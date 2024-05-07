منتدى الرهائن وعائلات المفقودين يعلن وفاة ليئور رودايف، الذي قُتل في 7 أكتوبر؛ وجثمانه محتجز لدى حماس

أعلن كيبوتس نير يتسحاق جنوب إسرائيل عن مقتل أحد أعضائه مساء الثلاثاء، وهو ليئور رديف، الذي قُتل خلال هجمات حماس في السابع من أكتوبر.

أكد منتدى الرهائن وعائلات المفقودين أن ليئور رديف، كان يعتقد سابقًا أنه محتجز لدى حماس في غزة، قُتل بالفعل في 7 أكتوبر، وتم نقل جثته إلى غزة.

وجاء في بيان المنتدى: "ينعي منتدى عائلات الرهائن مقتل ليئور روديف. ولتكن ذكراه مباركة. ونشارك عائلة روديف الحزن العميق".

وتابعوا: "ينحني منتدى العائلات رأسه حزنًا وقلبًا مكسورًا بعد الإعلان عن مقتل ليئور رديف، صاحب الذكرى المباركة، في 7 تشرين الأول (أكتوبر) وأن مسلحي حماس قد اختطفوا جثته إلى غزة. وسيواصل المنتدى تقديم المساعدة والدعم لعائلة ليئور خلال هذا الوقت العصيب للغاية حتى يتم إعادة جثمانه إلى إسرائيل لدفنه بشكل لائق".

ليئور، من أصل أرجنتيني، كان متزوجا من يافا لمدة 38 عاما، وكان أبًا لنعوم ونداف وبار وبن وجدًا لتومر وداغان.