بعد الإعلان عن مقتل السنوار: إسرائيل تهدد بملاحقة عزالدين الحداد وخليل الحية

ردّ وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مساء اليوم (السبت)، على إعلان الجيش الإسرائيلي والشاباك حول اغتيال قادة حماس محمد السنوار ومحمد شبانة ومهدي كوارع، موجّهًا تهديدًا إلى قادة الحركة الأحياء، وكتب الوزير: "عز الدين الحداد في غزة وخليل الحية في الخارج - أنتم القادمون في القائمة".

وقال كاتس في بيان إن "يد إسرائيل الطويلة ستصل الى كل المسؤولين عن جرائم القتل والفظائع في 7 أكتوبر في كل مكان قريب أو بعيد سيكونون به حتى اغتيالهم الأكيد"

ويشار إلى أن عز الدين الحداد، المعروف بأبو صهيب، هو قائد لواء مدينة غزة في الجناح العسكري وأحد قدامى محاربيه. ويعتبر الحداد خلال الحرب المسؤول الفعلي عن شمال قطاع غزة. ويقدر الجيش الإسرائيلي أنه بعد اغتيال كبار الضباط، أصبح هو الضابط المسؤول عن قطاع غزة من قبل حماس في غزة.

وُلد الحداد في مدينة غزة، وهو أحد مهندسي هجوم 7 أكتوبر. وقد نجا من عدة محاولات اغتيال حتى الآن، حتى أنه اكتسب لقب "الشبح" لهذا السبب. اغتيل ابنه الأكبر صهيب، القائد الميداني لحماس، خلال الحرب.

خليل الحية، المعروف بأبو أسامة، هو رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة وعضو مجلس قيادة الحركة. وُلد في غزة عام 1960، ويقيم حاليًا في الدوحة، عاصمة قطر. انتُخب الحية نائبًا لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، وهو عضو في المجلس التشريعي لحماس ورئيس فريقها التفاوضي.