تغطية متواصلة|| اعتراض صاروخ من لبنان تجاه تل أبيب فوق البحر وسبقة اعتراض خمسة مسيرات
إضافة الى القصف العنيف على الشمال، تم إطلاق صفارات الإنذار بشكل غير عادي اليوم في بيسان ومنطقة الجلبوع. وطرحت قضية الإفراج عن المختطفين خلال جلسة الكابينيت
اليوم 381 من الحرب: تم تفعيل العديد من الإنذارات على مدار اليوم (الاثنين) في عموم منطقة الشمال. وتم رصد عشرات الصواريخ والتي أدت الى إصابة أحدهم بجروح طفيفة، قامت الخطوط الجوية النمساوية ولوفتهانزا وخطوط بروكسل الجوية والسويسرية بتمديد تعليق الرحلات الجوية إلى إسرائيل حتى 10 نوفمبر/تشرين ثاني.
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رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في رسالة تهديد لإيران بمناسبة عيد ميلاده: "شعبنا سيصد الخطر الذي يهدد وجوده"
إستهداف الجيش الإسرائيلي مؤسسة القرض الحسن اللبنانية
أجرى رئيس الأركان اللواء هرتسي هليفي تقييما للوضع وقام بجولة في جنوب لبنان. وقال خلال زيارته إن "هجمات بيروت هي رد على إيران التي ترسل الأسلحة إلى هنا".
البيت الأبيض: الرئيس بايدن قلق للغاية بشأن تسريب الوثائق السرية المتعلقة بالتحضيرات لهجوم في إيران وينتظر نتائج التحقيق
وكالة الأنباء السورية: قتيلان وثلاثة جرحى بقصف جوي على المزة
اعتراض صاروخ أطلق من لبنان على منطقة تل أبيب فوق البحر – دون إنذار
في الأسبوع الماضي، اعترض سلاح الجو أكثر من 30 طائرة بدون طيار تم إطلاقها باتجاه دولة إسرائيل. وبعد اعتراض الطائرات الخمس قبل قليل، تجدر الإشارة إلى أن الطائرات انطلقت من الأراضي اللبنانية
الجيش الإسرائيلي: تم إطلاق صاروخ باتجاه غلاف غزة وتم اعتراضه بنجاح، بالإضافة إلى ذلك، تم خلال الساعتين الأخيرتين تسجيل حوالي 30 عملية إطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال البلاد، مما أدى إلى اندلاع عدة حرائق في المنطقة
أفادت قناة "صوت العاصمة" السورية التابعة للمعارضة عن مصادر أن السيارة التي تم اعتراضها في دمشق تعرضت لقصف من طائرة إسرائيلية بدون طيار، وكان بداخلها شخصان غير سوريين
انباء أولية: تعرض سيارة لهجوم جوي في حي المزة بدمشق
بلدية سديروت حول إطلاق النار على المدينة: صاروخ واحد أطلق من القطاع وتم اعتراضه، دون وقوع إصابات أو أضرار
اعترضت مروحيات وطائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو خمس طائرات بدون طيار في البحر الأبيض المتوسط، وتم اعتراض الطائرات قبل عبورها إلى إسرائيل
سلاح الجو طلب من سلطة المطارات تغيير مسارات طيران معينة في إسرائيل
وزير الداخلية اللبناني: "نعمل على زيادة الدوريات بشكل كبير في كافة المناطق وخاصة في مراكز الإغاثة لمنع وجود الأسلحة والذخائر فيها. وأوضح الجيش أنه سيقوم بعملية تفتيش واسعة النطاق، وذلك لمنع تواجد الأسلحة الذي قد يؤدي إلى مشاكل وهجمات"