اليوم 381 من الحرب: ت م تفعيل العديد من الإنذارات على مدار اليوم (الاثنين) في عموم منطقة الشمال. وتم رصد عشرات الصواريخ والتي أدت الى إصابة أحدهم بجروح طفيفة، قامت الخطوط الجوية النمساوية ولوفتهانزا وخطوط بروكسل الجوية والسويسرية بتمديد تعليق الرحلات الجوية إلى إسرائيل حتى 10 نوفمبر/تشرين ثاني.

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