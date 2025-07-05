ترامب: "أرحب برد حماس، وأنا متفائل جدًا بأن الاتفاق سيتم توقيعه في وقت مبكر من الأسبوع المقبل"

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في الطريق إلى اتفاق؟ صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم (الجمعة - السبت) عقب رد حماس الإيجابي على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار، بأنه يرحب بهذا الرد، وأنه "يعتقد أن الاتفاق سيُوقّع الأسبوع المقبل". أدلى الرئيس بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي من الطائرة الرئاسية "إير فورس وان".

عند سؤاله عن إيران، زعم ترامب أن برنامجها النووي قد "عُلِّقَ نهائيًا" عقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة الشهر الماضي، لكنه أضاف أن طهران قد "تستأنف برنامجها في مواقع مختلفة".

وأكد أيضًا أن إيران لم توافق على عمليات التفتيش أو على وقف تخصيب اليورانيوم، وقال إنه سيناقش هذه القضية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال لقائهما في البيت الأبيض، المقرر يوم الاثنين.