رغم التقدم بمفاوضات صفقة المختطفين: نتنياهو يستعرض المبادئ التي تتمسك إسرائيل بها

على خلفية التقدم في المحادثات بشأن صفقة الرهائن، أوضح ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء اليوم (الأحد)، عددا من المبادئ التي لن تتخلى عنها إسرائيل. في البداية كتب أن "الموقف الحازم لرئيس الحكومة ضد محاولة وقف عملية الجيش الإسرائيلي في رفح هو الذي دفع حماس إلى الدخول في المفاوضات".

وذكر أن نتنياهو "يواصل التمسك بحزم بالمبادئ التي وافقت عليها إسرائيل بالفعل":إمكانية عودة إسرائيل إلى القتال حتى تحقق كافة الأهداف، منع تهريب الأسلحة إلى حماس من حدود غزة إلى مصر، منع عودة آلاف المسلحين إلى شمال قطاع غزة، وهدف زيادة الرهائن الأحياء الذين سيتم إعادتهم من أسر حماس الى الحد الأقصى.

وفي النهاية ذكر أن "الخطوط العريضة التي تم الاتفاق عليها مع إسرائيل والتي حظيت بمباركة الرئيس بايدن ستسمح لإسرائيل بإعادة المختطفين دون الإضرار بأهداف الحرب الأخرى".

وطلب نتنياهو من طاقم المفاوضات بوقت سابق بوضع طلبات جديدة بالاتصالات، بموجبها أن العودة الى الشمال غزة متاحة فقط للمواطنين الغزية. هذا الطلب يتناقض مع موقف حماس الذي عرضه الوسطاء. وقال مسؤولون في الجهاز الأمني "من الواضح أن حماس لن يوافق على هذا الطلب".

في هذه المرحلة تنتظر حماس معرفة الخطوط الحمراء لإسرائيل، والتي لا يوجد لها استعداد للتنازل عنها. في حماس يريدون تمديد وقف إطلاق النار خلال فترة المفاوضات بالمرحلة الأولى حتى الثانية لفترة أطول، وهو أمر ترفضه إسرائيل حاليا. وتنعقد الأربعاء في قطر جلسة رباعية بين ممثلي إسرائيل، الولايات المتحدة، قطر ومصر.