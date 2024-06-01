بلينكن يناقش خطة وقف إطلاق النار في غزة مع تركيا والأردن والسعودية

وأعلن بايدن الجمعة أنّ إسرائيل عرضت “خريطة طريق” جديدة نحو سلام دائم في غزة، مطالبا حماس بقبول الاتفاق لأنّ “الوقت قد حان لانتهاء هذه الحرب”.

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وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يتحدث إلى وسائل الإعلام قبل مغادرته مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل، الجمعة 22 مارس 2024
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يتحدث إلى وسائل الإعلام قبل مغادرته مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل، الجمعة 22 مارس 2024Evelyn Hockstein, Pool Photo via AP

دعا وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن خلال محادثات هاتفيّة مع نظرائه السعودي والأردني والتركي إلى الضغط على حركة حماس لدفعها إلى قبول خريطة الطريق الإسرائيليّة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس جو بايدن الجمعة لوقف الحرب في قطاع غزّة، وفق ما أعلنت واشنطن.

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وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة ماثيو ميلر إنّ بلينكن أجرى في طريق عودته من اجتماع لحلف شمال الأطلسي في براغ اتّصالات هاتفيّة مع نُظرائه الثلاثة شدّد خلالها على “وجوب أن تقبل حماس بالاتّفاق من دون تأخير”.

وشدّد بلينكن على أنّ “المقترح يصبّ في مصلحة الإسرائيليّين والفلسطينيّين، وفي مصلحة أمن المنطقة على المدى الطويل”.

وأعلن بايدن الجمعة أنّ إسرائيل عرضت “خريطة طريق” جديدة نحو سلام دائم في غزة، مطالبا حماس بقبول الاتفاق لأنّ “الوقت قد حان لانتهاء هذه الحرب”.

وأضاف أنّ خريطة الطريق هذه التي قُدّمت إلى حماس الخميس عبر قطر، تُمثّل فرصة ينبغي عدم “تفويتها”.

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