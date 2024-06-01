بلينكن يناقش خطة وقف إطلاق النار في غزة مع تركيا والأردن والسعودية

دعا وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن خلال محادثات هاتفيّة مع نظرائه السعودي والأردني والتركي إلى الضغط على حركة حماس لدفعها إلى قبول خريطة الطريق الإسرائيليّة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس جو بايدن الجمعة لوقف الحرب في قطاع غزّة، وفق ما أعلنت واشنطن.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة ماثيو ميلر إنّ بلينكن أجرى في طريق عودته من اجتماع لحلف شمال الأطلسي في براغ اتّصالات هاتفيّة مع نُظرائه الثلاثة شدّد خلالها على “وجوب أن تقبل حماس بالاتّفاق من دون تأخير”.

وشدّد بلينكن على أنّ “المقترح يصبّ في مصلحة الإسرائيليّين والفلسطينيّين، وفي مصلحة أمن المنطقة على المدى الطويل”.

وأعلن بايدن الجمعة أنّ إسرائيل عرضت “خريطة طريق” جديدة نحو سلام دائم في غزة، مطالبا حماس بقبول الاتفاق لأنّ “الوقت قد حان لانتهاء هذه الحرب”.

وأضاف أنّ خريطة الطريق هذه التي قُدّمت إلى حماس الخميس عبر قطر، تُمثّل فرصة ينبغي عدم “تفويتها”.