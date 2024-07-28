كارثة مجدل شمس: التعرف على جثمان الطفل المفقود جيفارا إبراهيم (10 سنوات) وتأكيد وفاته

بعد مرور يوم : تم التعرف على أشلاء جثمان جيفارا إبراهيم، الطفل الـ12 المفقود منذ الهجوم الدموي في مجدل شمس مساء اليوم، والذي أسفر عن مقتل 12 طفلا نتيجة صاروخ على ملعب كرة قدم والذي تتهم فيه إسرائيل حزب الله بتنفيذه، في حين حزب الله ينفي تورطه بالحدث.

وفي وقت سابق من اليوم، تم تشييع جثمان الأطفال الـ11 الذين قتلوا في مجدل شمس. ووصل آلاف الأشخاص، بما في ذلك العديد من السياسيين والشخصيات العامة، إلى البلدة ورافقوا الضحايا في رحلتهم الأخيرة، في حين قوبل البعض بالصراخ والانتقادات.

David Cohen Flash 90

قامت فرق نجمة داود الحمراء التي قامت بتأمين الجنازة طبيًا باستخدام مركبات العناية المركزة وسيارات الإسعاف وفرق الإسعافات الأولية، وقدمت العلاج الطبي لتسعة أشخاص شعروا بالتعب والإغماء، وتم نقلهم لتلقي المزيد من العلاج الطبي.

وذكر الأهالي أن الطفل جيفارا تواجد في ملعب كرة القدم عند وقوع الحادث،ويشار الى أن باقي الضحايا إضافة الى جيفارا هم: ميلاد معضاد الشعار، وألما أيمن فخر الدين، وإيزيل نشأت أيوب، ويزن نايف أبو صالح، وفينيس أدهم الصفدي وجوني وديع إبراهيم، وأمير ربيع أبو صالح، وفجر ليث أبو صالح، وحازم أكرم أبو صالح، وناجي طاهر الحلبي وناظم فاخر صعب.