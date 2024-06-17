استمرار العمليات العسكرية في رفح: تحديات وتطورات مهمة في مواجهة حماس

تواصل الفرقة 162 التابعة للجيش الإسرائيلي، بدعم من الشاباك والقوات الجوية وقوات أخرى مثل الفرقة 99، عملياتها في رفح بجنوب قطاع غزة. ومنذ بداية العملية التي شملت السيطرة على معبر رفح وانتشار الفرق القتالية في مختلف القطاعات، تم تحقيق تقدم كبير في السيطرة على محور فيلادلفيا، حيث تعمل القوات على اكتشاف وتدمير أنفاق حماس التي تستخدم لتعزيز التنظيم.

تشير تقارير الجيش الإسرائيلي إلى أن حوالي 500 عنصر تم القضاء عليهم في رفح، كما تم العثور على حوالي 100 مدخل للأنفاق. وتعتبر كتائب حماس في رفح متخصصة في استخدام أنواع مختلفة من المتفجرات، ما يجعلها تهديدًا خطيرًا للقوات الإسرائيلية التي تواجه عمليات تفخيخ المباني وزرع العبوات الناسفة في الطرقات.

تمكنت القوات الإسرائيلية من إحكام قبضتها على محور فيلادلفيا، مما قطع خط أنابيب الأكسجين التابع لحماس، وأضعف قدرتها على تعزيز قواتها. وتقوم القوات الإسرائيلية بشن غارات مستندة إلى معلومات استخبارية من الجيش والشاباك، ما أدى إلى العثور على العديد من الأسلحة والصواريخ والقاذفات.

لكن التأخير في الموافقة على دخول رفح من المستوى السياسي أعطى حماس الوقت للاستعداد، مما زاد من تعقيد المهمة. تعتمد حماس على الأنفاق لمهاجمة القوات الإسرائيلية، ما أدى إلى خسائر في الأرواح بين الجنود الإسرائيليين.

وفي محاولة لتوفير الحماية للقوات، قامت القيادة الجنوبية باستخدام الطائرات بدون طيار لمراقبة الأنفاق واستهداف العناصر. وأجرت القوات عدة عمليات ناجحة في تدمير مستودعات الأسلحة والمخابئ.

وفي لقاء مع قادة العمليات في رفح، أشاد قائد المنطقة الجنوبية العقيد يارون فينكلمان بجهود القوات وشدد على أهمية مواصلة الهجوم لتحقيق الأهداف. ومع ذلك، فإن تأخير القرار السياسي بشأن ما يجب القيام به بعد السيطرة على رفح يظل مصدر قلق رئيسي، خاصة مع تزايد الضغط الدولي واتخاذ القرارات في المحاكم الدولية.

تتوقع التقديرات أن تنتهي العمليات في رفح خلال الأسابيع المقبلة، مما سيشكل معضلة كبيرة للمستوى السياسي في إسرائيل. فإذا لم يتم التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن، فإن الجيش الإسرائيلي قد يواجه تحديًا جديدًا في الانتقال إلى العمليات المحتملة في الشمال، مما يتطلب اتخاذ قرارات استراتيجية حاسمة في الفترة المقبلة.