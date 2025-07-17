المحكمة الجنائية الدولية تصدر قرارها بخصوص الاستئناف الإسرائيلي على أوامر توقيف نتنياهو وغالانت

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رفض قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يوم الأربعاء طلب إسرائيل إلغاء مذكرات التوقيف الصادرة بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، بينما ينظرون في استئناف إسرائيل في اختصاص المحكمة بشأن إدارة الحرب في غزة.

وفي قرار نُشر على موقع المحكمة الجنائية الدولية، رفض القضاة أيضًا طلب إسرائيل تعليق التحقيق الأوسع للمحكمة الجنائية الدولية في الجرائم التي نسبت الى إسرائيل بارتكابها في الأراضي الفلسطينية.

وقدمت إسرائيل التماسًا إلى المحكمة في لاهاي في مايو/أيار وطالبت إلغاء مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت. وكانت الحجة الرئيسية في الالتماس هي أن المحكمة أصدرت مذكرات التوقيف دون التطرق إلى ادعاء إسرائيل بعدم اختصاصها بالنظر في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وبحسب الادعاء الإسرائيلي، لم تكن المحكمة مخولةً بإصدار أوامر الاعتقال إطلاقًا، وذلك بموجب اتفاقيات وُقِّعت في أوائل التسعينيات ولا تزال سارية المفعول حتى اليوم، والتي وافقت بموجبها السلطة الفلسطينية على عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في القضايا الجنائية في منطقتنا.

رفض القضاة هذا الادّعاء، قائلين إن استئناف إسرائيل على أوامر الاعتقال لا يزال معلقًا، وإن أوامر الاعتقال ستظل سارية المفعول حتى صدور حكم المحكمة في المسألة. ومع ذلك، لا يوجد جدول زمني حتى الآن لصدور هذا الحكم.