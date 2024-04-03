هليفي: التوصل إلى اتفاق للإفراج عن المختطفين مهمة عليا لن تتحقق إلا من خلال ضغط أقوى وسنضغط بقدر الضرورة

وصل رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي إلى خان يونس اليوم (الأربعاء) وأجرى تقييماً للوضع مع قائد القيادة الجنوبية العقيد يارون فينكلمان، وقائد الفرقة 98 المقدم دان جولدفوس، وقائد تشكيل الكوماندوز المقدم عمر كوهين وغيرهم من القادة.

هليفي أشاد بالعمليات التي ينفذها المقاتلون عقب حوار مع قادة الكوماندوز اختتمه بعرض للوضع العملياتي.

تطرق هليفي إلى عملية الجيش داخل الشفاء التي تم الإعلان عن انتهائها مطلع الأسبوع الجاري. وقال رئيس الأركان: "يوم الأحد غادرنا الشفاء، وأنتم لا تزالون هنا. نحن نضغط لتعميق الإنجاز، ونضغط أيضاً لمحاولة إحداث نقلة في المفاوضات، للتوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح المختطفين، فهذه مهمة عليا ومهمة جداً. ولن يأتي ذلك إلا من خلال ضغوط أقوى وسنضغط بقوة أكبر، مهما كان ذلك ضروريا".

IDF Spokesperson

وشدد هليفي على ضرورة مواصلة القتال بنفس العزيمة التي أظهرها المقاتلون: "هناك شيء واحد مؤكد - طالما أنكم تعملون بالطريقة التي تعملون بها، فإن قدرتنا وكذلك القدرة الوطنية على حل هذه الأشياء بطريقة أفضل أعلى بكثير. استمروا في التقدم بقوة، واستمروا في تحقيق إنجازات جيدة، وإنهاء العملية".