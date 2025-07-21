"مقايضة مدينة الخيام بغزة مع ’حل حاسم’ لقضية سد النهضة": ما هو موقف مصر من العرض الأمريكي؟

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أفادت صحيفة "العربي الجديد" أن مصر أجرت محادثات موسعة مع الولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي، تطرقت الى تعهد ترامب بالتدخل في أزمة سد النهضة، والى الوضع في قطاع غزة.

ووفقا لمصادر ديبلوماسية مصرية فإن المحادثات كشفت عن موقف أمريكي داعم للخطة الإسرائيلية الذي كشف عنه مؤخرا ويتضمن إقامة "مدينة الخيام الإنسانية" في رفح قرب الحدود المصرية، ونقل سكان غزة اليه، وهو مخطط أبلغت مصر الولايات المتحدة عن رفضها له خلال المحادثات.

مصدر دبلوماسي مصري أطلع على فحوى المحادثات الأخيرة، والتي جرت على مستوى رفيع من الجانبين وكشف للموقع وقال إن :"الإدارة الأميركية عرضت على مصر، والذي وصفه وصفه مسؤول أميركي بارز، بـ"تدخل حاسم" ينهي أزمة ملف سد النهضة ويضمن إبرام اتفاق مكتوب، ينظم عملية التشغيل، ويراعي المخاوف المصرية حول السد الاثيوبي، مقابل دعم مصري للخطة الإسرائيلية، بإقامة مدينة الخيام في رفح الفلسطينية، وذلك من خلال تقديم الدعم اللوجستي للسلطة الفلسطينية التي ستتولى إدارة المدينة، عقب انتقال سكان القطاع إليها، وأيضا تسهيل عملية التهجير الطوعي، والتي أطلق عليها الأميركي حرية السفر والانتقال لمن يريد من سكان القطاع للخروج والانتقال للعيش في أماكن أخرى عن طريق مصر".

ووفقا للتقرير يتضمن المخطط مشاركة دول عربية في إدارة القطاع في اليوم التالي لوقف الحرب، والحيز الجغرافي الذي حددته إسرائيل للمشاركة العربية كان ضمن "مدينة الخيام الإنسانية". وذكر المصدر، أن المخطط الإسرائيلي الجديد، لديه مرحلة تالية وهي فتح المجال الجغرافي بين رفح الفلسطينية والمصرية، بما يسمح بانتقال أبناء العشائر الممتدة بين غزة ومصر للعيش في سيناء، مع تقديم حزم دعم مالي الى مصر إضافة إلى التعهد الأميركي بـ"التدخل الحاسم" لحلّ أزمة سد النهضة مع اثيوبيا.

المصدر الديبلوماسي أن رد مصر الأخيرة حول العرض الأمريكي المطروح منذ قرابة الشهر بالتمسك بالرفض للمخطط الإسرائيلي الذي تعتبره تحايلا لإعادة خطة التهجير الى سيناء، وجاء القرار بعد مشاورات مكثفة بين القيادة العسكرية ومؤسسة الرئاسة. حيث أكد ممثلو المؤسسة العسكرية خلال الاجتماعات حول الموضوع، بأن المخطط الإسرائيلي في حال تنفيذه سيقود الى مواجهة حتمية في المدى القريب بين مصر وإسرائيل، في حال تواصلت عمليات الفصائل الفلسطينية قرب الحدود المصرية.