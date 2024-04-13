انفجار طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله يؤدي إلى إصابة رجل بجروح خطيرة في شمال إسرائيل

أصيب أحد سكان شمال إسرائيل بجروح خطيرة يوم السبت بعد تفجير طائرة بدون طيار محملة بالمتفجرات، يعتقد أن حزب الله أرسلها من لبنان، في كيبوتس يقع في منطقة الجليل، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وتم نقل الضحية، الذي تم تحديده على أنه عضو في فريق الأمن المحلي في هانيتا والذي عمل أيضًا كجندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي، إلى المستشفى لتلقي العلاج في أعقاب الحادث.

وكان حزب الله، الجماعة المسلحة المدعومة من إيران ومقرها لبنان، قد أعلن في وقت سابق مسؤوليته عن استهداف مبنى تستخدمه القوات الإسرائيلية في المجتمع الحدودي.

وبحسب بيان حزب الله، أطلقت الجماعة طائرات مسيرة وصواريخ انتحارية من لبنان باتجاه البلدة الواقعة في شمال إسرائيل بعد ظهر السبت.

وتم إطلاق صفارات الإنذار لتنبيه السكان بوصول طائرات بدون طيار في عدة بلدات بالقرب من الحدود الشمالية.

وتأتي هجمات حزب الله وسط توترات متصاعدة في المنطقة، حيث ورد أن الجماعة تنفذ هجمات يومية بالصواريخ والقذائف والطائرات بدون طيار على شمال إسرائيل، خاصة وسط الصراع في غزة.