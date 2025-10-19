التحذير الأمريكي لحماس بعد استهدافها الغزيين الذين تتهمهم بالتعاون مع إسرائيل

الولايات المتحدة أعلنت الليلة (الأحد) للدول الضامنة لاتفاق السلام مع غزة عن تقارير موثوقة تشير إلى خرق وشيك لوقف إطلاق النار من قبل تنظيم حماس ضد سكان غزة.

وزارة الخارجية الأمريكية أوضحت أن هذا الهجوم المخطط ضد المدنيين في غزة سيشكل "انتهاكًا مباشرًا وخطيرًا لاتفاق وقف إطلاق النار وسيقوض التقدم الكبير الذي تحقق بفضل جهود الوساطة". في غضون ذلك، طُلب من الدول العربية أن تطلب من حماس الالتزام بتعهداتها ضمن شروط وقف إطلاق النار.

"إذا واصلت حماس هذا الهجوم، فسوف تُتخذ خطوات لحماية سكان غزة والحفاظ على سلامة وقف إطلاق النار. الولايات المتحدة والدول العربية الأخرى لا تزال ملتزمة بقوة بضمان سلامة المدنيين، والحفاظ على الهدوء في المنطقة، وتعزيز السلام والازدهار لسكان غزة والمنطقة بأسرها"، جاء في البيان.