تهديد مسؤولي ترامب لإسرائيل : "إذا لم توقفوا الحرب ، ستبقون لوحدكم"

قال مصدر مشارك في مناقشات الكابينيت، والذي تحدث اليوم (الأحد) مع صحيفة وول ستريت جورنال: "إن مسؤولي ترامب يبلغون إسرائيل: سنتخلى عنكم إذا لم تنهوا هذه الحرب". وبحسب المصدر ذاته، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن الضغوط من قبل حاملات الطائرات الأميركية تزايدت في الأيام الأخيرة، وسط تصعيد القتال في قطاع غزة - عملية "عربات جدعون".

وأشار المصدر إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حاول تخفيف حدة الانتقادات من خلال تقديم استئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة باعتباره مجرد "تفصيل فني". ولكنه قال إن الضغوط الأميركية – وخاصة من جانب مساعدي ترامب – تؤثر على عملية صنع القرار في الحكومة.

وأضاف أن "نتنياهو سياسيا لديه كل الأدوات - أغلبية كبيرة في الكنيست ودعم شعبي - لكنه لا يملك الإرادة السياسية لإنهاء القتال"..