الأمم المتحدة تخفض بياناتها حول عدد القتلى من النساء والأطفال بغزة الى النصف

قام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بتحديث البيانات التي عرضها حول عدد المواطنين الذين قتلوا في غزة، وقال إن عدد القتلى من النساء والأطفال انخفض بنحو 50% مقارنة بما ورد بتقرير سابق. ووفقا للتقرير الذي نشره المكتب في السادس من أيار/مايو ، عدد النساء اللواتي قتلن في الحرب الى 9500 امرأة، وقتل 14،500 طفل وذكرت المنظمة بأنها اعتمدت بمعطياتها على بيانات وزارة الصحة الفلسطينية التي تديرها حماس.

وفي تقرير نشر بعد يومين، خفضت الأمم المتحدة الأرقام إلى النصف تقريبًا. ووفقًا لتقرير الأمم المتحدة الذي نشر في 8 أيار/مايو، قُتل حوالي 4959 امرأة و7797 طفلًا حتى الآن في الحرب، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحماس أن إجمالي عدد القتلى بلغ نحو 35 ألف شخص، وهي بيانات ترفض إسرائيل قبولها وتقول إنها غير دقيقة ولا تعكس الواقع على الأرض وتقول بأن حماس تستخدمها كدعاية، لكن من جهة أخرى بقية دول العالم تستشهد بهذه المعطيات.

شبكة فوكس نيوز طلبت توضيحا من الأمم المتحدة لهذا التغيير المفاجئ بالمعطيات، وردوا عليهم على أن الانخفاض الكبير بالمعطيات لأنهم اعتمدوا بالتقرير السابق على معطيات من وزارة الصحة التابعة لحماس، وقالوا "هذه المعطيات يمكن أن تتغير بناء على عملية التحقق التي يتم تنفيذها".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة "طواقم الأمم المتحدة الذين يتواجدون على الأرض في غزة غير قادرين على التحقق من البيانات بصورة مستقلة، بسبب الوضع على الأرض وعدد القتلى الكبير". وأضاف :"لذلك، في جميع البيانات التي تستخدمها الأمم المتحدة، يُشار بوضوح إلى وزارة الصحة في غزة باعتبارها المصدر".