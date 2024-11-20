وزير الأمن السابق غالانت: "حكم عسكري في غزة - تصرف سياسي خطير غير مسؤول"

تناول وزير الأمن الإسرائيلي السابق عضو الكنيست يوآف غالانت، اليوم (الأربعاء)، للمرة الأولى منذ نهاية فترة ولايته، مسألة تشكيل حكم عسكري في غزة، وقال إن "الحكم العسكري في غزة ليست جزءا من أهداف الحرب. سيكون ذلك عملا سياسيا خطيرا وغير مسؤول".

وأضاف غالانت أيضًا: "إن النقاش الذي سيتناول ’توزيع الغذاء على سكان غزة من قبل شركات خاصة تحت حراسة الجيش الإسرائيلي’ هو غسيل كلمات لبداية حكم عسكري. ثمنه الدموي سيدفعه جنود الجيش الإسرائيلي وستدفعه دولة إسرائيل، في ظل سوء ترتيب الأولويات الذي سيؤدي إلى إهمال مهام أمنية أكثر أهمية".

واقترح غالانت: "كل شيء يعتمد على الإعداد المسبق لكيان بديل سيحل محل الجيش الإسرائيلي في السيطرة على الأرض- وإلا فإننا في الطريق إلى حكم عسكري. سيتم توزيع المساعدات من قبل الشركات الخاصة، وسيقوم الجيش الإسرائيلي بحراسة الشركات وسندفع جميعا الثمن".

‏ ورد الوزير شلومو كارعي على غالانت: "لا يكفي أنك تباطأت لمدة عام كامل ولم تمنع حماس من الاستيلاء على المساعدات الإنسانية بينما عرضت مقاتلي الجيش الإسرائيلي للخطر، والآن تتجرأ على مهاجمة الشخص الذي جاء ليصحح أخيرا إخفاقاتك؟ الحمد لله، رأيك لم يعد مهما."