سلاح الجو الإسرائيلي يعود الى التدريبات ويضاعف جاهزيته شمال إسرائيل

مع اندلاع الحرب، جمد سلاح الجو الإسرائيلي خطط التدريبات السنوية وتم توجيه كافة الموارد والاهتمام إلى المجهود الحربي. ورجع خلال الأسابيع الأخيرة سلاح الجو الإسرائيلي بصورة تدريجية الى التدريبات وتم اليوم المصادقة على خطة التدريبات للعام الحالي.

خطة التدريبات ستتركز بمضاعفة جاهزية سلاح الجو الإسرائيلي للحرب في الساحة الشمالية وفي ساحات أخرى مع حرب مستمرة عن طريق تخطيط وتنفيذ النماذج العملياتية، السيناريوهات ذات الصلة لمميزات الساحات والتهديدات المختلفة.

وفي إطار التدريب سيتدرب سلاح الجو على شن هجمات واسعة النطاق وبعيدة المدى والتحليق في عمق أراضي العدو واتخاذ القرار في ظل ظروف الحرب، كما سيتم إجراء تدريبات مفاجئة لمختلف الوحدات.

ويشمل البرنامج التدريبي كافة تشكيلات السلك والمقرات العملياتية للقوات الجوية التي تقوم، بالتوازي مع إدارة الحرب، بعمليات الاستعداد والتدريب المستمر وتطوير المفاهيم القتالية.

وتم تنسيق البرنامج التدريبي بحيث لا يضر بمواصلة النشاط العملياتي في الحرب في قطاع غزة وفي داخلها النشاط المشترك مع القوات البرية.