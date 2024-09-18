في ظل التوترات: الفرقة الإسرائيلية 98 تغادر قطاع غزة إلى الجبهة الشمالية

على خلفية التوترات على الحدود الشمالية ورد حزب الله المتوقع على ضجة انفجارات أجهزة الاتصال، قرر الجيش الإسرائيلي نقل الفرقة 98 – كوماندوز، مظليين ووحدات خاصة مختلفة - إلى الجبهة الشمالية. كما أفيد، حتى الآن تعمل الفرقة في قطاع غزة كجزء من مهمتها الأصلية. ويتم حاليا دمجها في الخطط العملياتية التي جهزت إلى لبنان.

في غضون ذلك، نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر في حزب الله قوله إن التنظيم غير مهتم بالحرب. وأضاف "عدنا وقلنا: لسنا مهتمين بالحرب، العدو (إسرائيل) يحاول جرنا إليها، ونحن مستعدون لذلك".

في الوقت نفسه، نقلت قناة الحدث السعودية أن عضو البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي قال الليلة الماضية في تصريح لموقع “خبر أونلاين” إن “على إيران ولبنان الرد على إسرائيل سريعا”.