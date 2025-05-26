تغطية متواصلة || السويد تستدعي السفير الإسرائيلي إلى محادثة توبيخ

اليوم 598 للحرب: مسؤول فلسطيني مقرب من حماس قال لرويترز اليوم (الاثنين) إن حماس وافقت على مخطط ويتكوف. وبحسب المصدر ذاته، فإن المقترح يتضمن إطلاق سراح 10 رهائن على مرحلتين، ووقف إطلاق النار لمدة 70 يوما. خلال وقف إطلاق النار، سيتم إجراء محادثات للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بضمانات أميركية. وهذا هو المخطط الذي تم اقتراحه الليلة - والذي رفضته إسرائيل. وأفيد أن السويد ستستدعي السفير الإسرائيلي الى جلسة توبيخ بسبب الوضع في غزة.

تقارير: الجيش الإسرائيلي يجري "حفريات" قرب المستشفى الذي شهد محاولة اغتيال محمد السنوار وبحسب تقارير فلسطينية، تعمل قوات الجيش الإسرائيلي قرب المستشفى الأوروبي في خان يونس، وهو المكان الذي جرت فيه محاولة اغتيال زعيم الجناح العسكري لحركة حماس، محمد السنوار، قبل نحو أسبوعين. وأفادت التقارير أيضًا أن القوات تجري حفريات في الموقع. وهذه منطقة لم يعمل فيها الجيش الإسرائيلي على الأرض حتى الآن. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو : "نحن لا نتراجع عن مهمة إعادة مختطفينا - وإذا لم نحققها اليوم فسوف نحققها غدًا، وإذا لم نحققها غدًا - بعد غد" لن يفتح مركز التوزيع في رفح اليوم لأسباب لوجستية، وسيتم إجراء تقييم للوضع في وقت لاحق من مساء اليوم لاتخاذ القرار بشأن فتحه غدا. ترامب : انفراجة وشيكة وأخبار سارة مع حماس وضغط لوقف الحرب نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقطع فيديو بمناسبة يوم القدس من داخل نفق من المكان الذي يطلق عليه مدينة داود. وفي الفيديو، أشار إلى المفاوضات بشأن صفقة لإطلاق سراح الرهائن: "آمل أن نتمكن من الإعلان عن شيء ما بهذا الشأن - إن لم يكن اليوم، فغدا". ويتكوف لشبكة CNN: "ستوافق إسرائيل على وقف إطلاق نار مؤقت وإطلاق سراح الرهائن، مما يضمن إطلاق سراح نصف الرهائن أحياءً ونصف القتلى، وسيؤدي إلى محادثات لإيجاد حل لوقف إطلاق نار دائم. هذا هو الاقتراح الذي وافقتُ على قيادته، وهو مطروح على الطاولة، وعلى حماس أن توافق عليه" تفاصيل إضافية من رويترز: الاتفاق الذي توصلت إليه حماس يشمل إطلاق سراح 10 رهائن أحياء، وانسحاب جزئي من قطاع غزة، وإطلاق سراح مئات السجناء الذين يقضون أحكاما بالسجن المؤبد تقرير: السويد تستدعي السفير الإسرائيلي للتوبيخ أعلن رئيس الوزراء السويدي أولاف كريسترسون، أن وزارة الخارجية السويدية ستستدعي السفير الإسرائيلي بسبب الوضع المتعلق بالمساعدات الإنسانية إلى غزة، بحسب تقرير لوكالة رويترز للأنباء.