نتنياهو وغانتس يردان على تأخير المساعدات الأمريكية: "إسرائيل قوية ومتحدة"

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم (الخميس) للمرة الأولى علناً عن تأخير إمدادات الأسلحة من الولايات المتحدة، معبرًا عن ثقته في قوة ووحدة إسرائيل. في مقطع فيديو نشره، قال نتنياهو: "نحن عشية الاستقلال، وكما في حرب الاستقلال قبل 76 عامًا، حيث كنا قليلين وبلا أسلحة وانتصرنا، اليوم نحن أقوى بكثير ومتحدون لهزيمة أعدائنا".

نتنياهو أكد على الاستعداد لمواجهة التحديات حتى بمفرد، مشيرًا إلى أن إسرائيل لديها الآن "أكثر من مجرد أظافر" وستواصل القتال بدعم "عظمة العقل وبعون الله".

من جهته، عبر وزير الدفاع بيني غانتس عن قيمة الشراكة الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة وقفت إلى جانب إسرائيل في أصعب الأوقات. غانتس ندد بالهجوم الذي يتعرض له من قبل بعض الوزراء، واصفًا إياه بأنه ينبع من اعتبارات سياسية ويُستخدم لأغراض داخلية.

وأضاف غانتس أنه يحافظ على حوار مباشر حول القضايا الحساسة التي تؤثر على أمن إسرائيل، معتقدًا أن الدعم الأمريكي سيستمر. وأشار إلى أن الدعم الأمريكي يحمل أيضًا بيانًا سياسيًا مهمًا لمواصلة موقف إسرائيل وللولايات المتحدة التزام أمني وأخلاقي بمواصلة القتال من أجل إعادة المخطوفين وإزالة تهديد حماس من جنوب البلاد.

تأتي تصريحات القيادة الإسرائيلية في وقت حساس، حيث تشهد المنطقة توترات متزايدة وتحديات أمنية كبيرة، مؤكدة على العزم والوحدة في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.