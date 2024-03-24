الجيش الإسرائيلي يضرب لبنان بعد إطلاق النار على الجولان

وأشار أيضًا إلى ادعاء حزب الله بأنه أطلق وابلًا انتقاميًا من الصواريخ على شمال إسرائيل، مؤكدا أنه لم يرصد سوى 50 عملية إطلاق داخل الأراضي الإسرائيلية. فيما يزعم حزب الله أنه أطلق 60 صاروخا.

i24NEWS
دقيقة 2
IDF troops in Gaza, March 23.
IDF troops in Gaza, March 23.IDF Spokesperson

أكد الجيش الإسرائيلي تقارير عن غارة جوية في مدينة بعلبك شمال لبنان في وقت سابق من الليلة، قائلًا إن "طائراته الحربية استهدفت مصنعًا لتصنيع الأسلحة تابع لحزب الله"، وأضاف أن نظام القبة الحديدية اعترض العديد من صواريخ حزب الله، بينما سقط الباقي في مناطق مفتوحة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

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وأشار أيضًا إلى ادعاء حزب الله بأنه أطلق وابلًا انتقاميًا من الصواريخ على شمال إسرائيل، مؤكدا أنه لم يرصد سوى 50 عملية إطلاق داخل الأراضي الإسرائيلية. فيما يزعم حزب الله أنه أطلق 60 صاروخا.

https://twitter.com/i/web/status/1771687475074802042

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القوات الأمريكية تشتبك مع ست طائرات مسيرة للحوثيين فوق جنوب البحر الأحمر

قالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية اشتبكت مع ست طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين فوق جنوب البحر الأحمر، مضيفة أن خمس طائرات بدون طيار تحطمت في البحر الأحمر، وحلقت واحدة داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

أنباء عن إصابة 3 أشخاص في غارة جوية للجيش الإسرائيلي في شمال لبنان 

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح في غارات جوية إسرائيلية على مدينة بعلبك شرقي لبنان، أصابت إحداها مبنى من طابقين.

وتعبد المدينة معقل لحزب الله، وهذه هي المرة الثالثة التي تتعرض فيها المنطقة للقصف خلال أكثر من خمسة أشهر من القتال بين إسرائيل والجماعة اللبنانية المدعومة من إيران.

https://twitter.com/i/web/status/1771673796707037474

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