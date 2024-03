الجيش الإسرائيلي يضرب لبنان بعد إطلاق النار على الجولان

أكد الجيش الإسرائيلي تقارير عن غارة جوية في مدينة بعلبك شمال لبنان في وقت سابق من الليلة، قائلًا إن "طائراته الحربية استهدفت مصنعًا لتصنيع الأسلحة تابع لحزب الله"، وأضاف أن نظام القبة الحديدية اعترض العديد من صواريخ حزب الله، بينما سقط الباقي في مناطق مفتوحة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأشار أيضًا إلى ادعاء حزب الله بأنه أطلق وابلًا انتقاميًا من الصواريخ على شمال إسرائيل، مؤكدا أنه لم يرصد سوى 50 عملية إطلاق داخل الأراضي الإسرائيلية. فيما يزعم حزب الله أنه أطلق 60 صاروخا.

